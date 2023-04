Atletica: Eleonora Zoja fa suo il primato del martello cadette

Da Torino giunge la nuova migliore prestazione valdostana Cadette ad opera di Eleonora Zoja, portacolori della Cogne Aosta, che si è nettamente migliorata nel concorso del lancio del martello e con la misura di 38m25 si è portata in testa alla graduatoria di sempre tra le under 16 valdostane.

Proficua trasferta per i martellisti dell’Atletica Cogne Aosta, seguiti da Mauro Serradura, che sabato 29 aprile allo stadio Primo Nebiolo di Torino si sono presentati in pedana per un test in vista dei prossimi appuntamenti del calendario outdoor in una riunione regionale con i cugini piemontesi.

A meritarsi spazio e riconoscimento la giovane Eleonora Zoja, Cadetta classe 2008, ancora 14enne, che nel concorso del lancio del martello con l’attrezzo della categoria (3kg) ha inanellato tre lanci su quattro largamente sopra il fresco primato personale di 33m24 ottenuto lo scorso 25 aprile. Il talentino in canotta verde ha esordito scagliando l’attrezzo a 37m35, poi al secondo lancio una migliore esecuzione tecnica ha portato l’attrezzo ad atterrare ancora più lontano a 38m25, una misura che migliora di 19cm il precedente record valdostano di 38m06 realizzato nel 2020 dalla compagna di club Christine Dal Mut.

Per Eleonora, da leader del concorso, ci sono stati altri due passaggi in pedana, con un valido 37m68 al terzo lancio e un 31m49 in chiusura. Una prestazione, il 38m25 di interessante valore che inserisce la ragazza aostana, attualmente tra le migliori 15 della graduatoria nazionale della specialità e le garantisce il minimo “A” di partecipazione per i campionati italiani di categoria.