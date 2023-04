Atletica: I valdostani Belletti e Tortorici centrano l'oro

Un oro al femminile e uno al maschile, a cui si aggiungono due bronzi e quattro “medaglie di legno”. Non si interrompe la florida raccolta dei Master Calvesi che nella due giorni del pentathlon lanci invernale disputata a Mariano Comense ha continuato a centrare importanti podi nella kermesse per gli over 35 che unisce le specialità dei lanci, la prova unica su martello, peso, disco, giavellotto e martello con maniglia corta. 146 gli iscritti per i 24 titoli in palio.

Allo stadio “Città di Mariano” non sfugge l’ennesimo titolo tricolore a Maria Luigia Belletti, classe 1934, categoria SF85, che si è guadagnata lo scudetto totalizzando 1602 punti (Peso 2kg 4m22, Martello 2kg 9m95, Disco kg 0,75 8m60, Giavellotto gr400 5m61, Martello MC kg4 4m67). In cima alla classifica della categoria SM55 si è aggiudicato il gradino più alto del podio anche Emanuele Tortorici, grazie ai 3203 punti totalizzati (Martello Kg6 41m00, Peso kg6 10m91, Disco kg1,5 36m09, Giavellotto gr700 29m42, Martello MC kg11,34 14m13).

9a Lorella Trabaldo SF60 punti 1291 (Martello 3kg 16m15, Peso 3kg 4m86, Disco 1kg 11m17, giavellotto gr500 8m93, Martello MC kg5,45 6m03)

4a Lucia Minessi SF65 punti 1358 (Martello 3kg 19m24, Peso 3kg 5m21, Disco 1kg NM, giavellotto gr500 7m08, Martello MC kg5,45 7m26)

3a Maria Luisa Finazzi SF75 punti 1932 (Peso 2kg 7m52, Martello 2kg 7m56, Disco kg 0,75 11m86, Giavellotto gr400 12m33, Martello MC kg4 7m99)

4a Lyana Calvesi SF75 punti 1418 (Peso 2kg 4m88, Martello 2kg 13m25, Disco kg 0,75 9m88, Giavellotto gr400 7m72, Martello MC kg4 5m78)

5° Juan Jose Herrera SM35 punti 1889 (Martello kg7,26 28m81, Peso kg7,26 8m59, Disco kg2 28m81, Giavellotto gr800 35m48, Martello MC kg15,88 6m49)

4° Antonino Lo Nano SM55 punti 2852 (Martello Kg6 36m29, Peso kg6 10m31, Disco kg1,5 32m60, Giavellotto gr700 30m11, Martello MC kg11,34 11m67)

12° Luigi Vesan SM55 punti 1541 (Martello Kg6 19m38, Peso kg6 7m83, Disco kg1,5 21m17, Giavellotto gr700 18m69, Martello MC kg11,34 5m94)

4° Michelangelo Bellantoni SM65 punti 2847 (Martello Kg5 29m41, Peso kg5 10m44, Disco kg1 35m64, Giavellotto gr600 24m66, Martello MC kg9,08 11m60)

3° Alvaro Miorelli SM70 punti 3044 (Martello Kg4 33m99, Peso kg4 10m76, Disco kg1 30m79, Giavellotto gr500 27m37, Martello MC kg7,26 13m18)