Ginnastica: Si tinge di Olimpia il podio del mondiale Jionor di ginnastica artistica

Ai Campionati Mondiali Junior di ginnastica artistica, appena conclusi, oltre che per le numerose medaglie italiane, la Valle d’Aosta ha potuto gioire anche del risultato della quattordicenne Ming Gherardi Van Eijken, ginnasta francese - già vicecampionessa europea - che ha ottenuto il bronzo alla finale del volteggio.

Questo perché fra le allenatrici di Ming Gherardi Van Eijken, a seguire in questa trasferta la nazionale giovanile francese, c’era anche Eleonora Ratti, cresciuta prima come atleta e poi come allenatrice nella Ginnastica Olimpia Aosta. Trasferitasi in Francia per poter fare della sua passione una professione Eleonora lavora al «Pole France de Saint-Étienne», uno dei cinque centri tecnici della federazione francese dove sono riunite le migliori ginnaste.

Ming Gherardi Van Eijken

“Io alleno le espoir e le junior primo anno, quindi ginnaste nate fra il 2009 e il 2011. Inoltre abbiamo una classe preparatoria con ginnaste del 2012 su cui intervengo. Ho formato Ming e Lilou, che sono in squadra per questi mondiali, allenandole per due anni. Da qualche anno ho iniziato a partecipare a gare e tornei internazionali con la nazionale giovanile francese, ma questa è la prima grande competizione a cui prendo parte. All’inizio non dovevo essere io l’allenatrice che doveva partire, ma poi è arrivata la convocazione! Ed ero davvero contenta… e un po’ in ansia!”.

La prossima gara internazionale a cui Eleonora dovrebbe partecipare con le sue ginnaste la riporterà in Italia, a Rimini nel 2024, dieci anni dopo il suo trasferimento all’estero. Foto 1: Eleonora Ratti con la squadra francese ai mondiali Junior Foto 2: Ming Gherardi Van Eijken