Ginnastica: Aurora Bidese prima nella prova RitmicAmica di Piossasco

Il gruppo del corso avanzato di Aosta del Club des Sports ha partecipato alla prima prova di “RitmicAmica”, gara di ginnastica ritmica del calendario PGS che si è disputata domenica pomeriggio a Piossasco.

Nel livello Promo avanzato, categoria Propaganda, successo del Club des Sports grazie ad Aurora Bidese, pari merito con Alessandra Ariano (Ohana Ginnastica), undicesima Emilie Jacquin e dodicesima Elena Longo. Nelle Open quarto posto per Denise Chira, settimo per Indira Rama e nono per Chiara Feder, impegnate al cerchio.

Nel livello Promo Base quarta posizione per Laayali Jannet e ottava per Corinne Aguettaz, che si sono esibite al corpo libero. La seconda prova è in programma per metà maggio.