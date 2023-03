Ginnastica: L’artistica Olimpia femminile conquista due argenti

Brillante risultato per l’Olimpia Aosta che conquista due secondi posti grazie alle ottime prestazioni di Joana Koceku (Junior3), di cui merita menzionare il 15.800 a parallele, e Giulia Barbato (Senior1), con un bel 16 tondo a corpo libero. Per la categoria Allieve3 (anno 2012) le piccole Noélie Benato e Margot Vallet chiudono la gara rispettivamente in 4^ e in 6^ posizione, con un buon inizio a volteggio e parallele (16.000 di Noelie a volteggio e 15.400 di Margot a parallele), qualche indecisione sulla trave e un’eccellente conclusione grazie ai nuovi esercizi al corpo libero.

Margot Vallet e Noélie Benato