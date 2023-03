Endurance: Martina Pisano brilla ancora a Cavaglià

ENDURANCE - Sabato nella gara internazionale di endurance disputata a Cavaglià (Biella) Martina Pisano (Equi.Libres du Mont Blanc) con Zagaia Dei Laghi va a confermare l’ottimo lavoro di questi mesi vincendo la categoria CEIYJ** di 120 km. Altra soddisfazione per il team Equilibres è per il risultato della giovane 14enne Lisa Rocher che porta a casa un ottimo 4° posto in sella ad Anouk Des Baraques nella categoria CEIYJ* di 100 km.

Sempre per la scuderia Equilibres, nella categoria Debuttanti di domenica, 10° posto per Giorgia Pisano in sella a Monello Alfabia; 26° posto per Martina Pisano con JM Azeem e 28° posto per Rebecca Piller con Moran by Makira.

Sempre nella Debuttanti, per l’Asd, Cavallo e Natura, si piazzano al 13° posto Chiara e Angelica Crosio, mentre si piazza al 29° posto Valérie Bois su Zulaya.

In Categoria CEN A invece 12° posto per Valentina Di Giacomo su Zalaesa. SALTO OSTACOLI - A Tortona, per il Progetto Sport, ottimo risultato della giovanissima Viola Orillier su De Haribo (SIV) che raccoglie un 1°posto in Cat. B90 e 3° posto in Cat B100.