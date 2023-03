Ritmica: Emma Baldo vince l’Individuale Silver LD di Candelo

Emma Baldo è stata grande protagonista nella gara Junior 1 della 1a prova del Campionato individuale Silver LD di ginnastica ritmica, disputata oggi - domenica 5 marzo - a Candelo (Biella). La ginnasta del Club des Sports ha vinto la gara individuale, grazie al 12.200 ottenuto al cerchio e al 12.625 alla clavette, punteggi che le hanno permesso di chiudere con un complessivo di 24.825.

Baldo ha preceduto Viola Petterino (Ginnastica Moderna Cameri), seconda con 24.700 punti, e Carola Benatti (Centro Sportivo Pianezza), terza con un punteggio di 24.500. Nella stessa categoria, quinta posizione per Nicoletta Moro (24.050), ottava per Martina Margot Turatti (23.775) e dodicesima per Enilda Ndreca (23.275).





Aurora Pelliccioni, Maria Paola Rigo, Anna Gusulfino, Angelica Brunetti

Ieri - sabato 4 marzo - nelle Allieve 3a fascia quarta posizione per Anna Gusulfino che ha sfiorato il podio chiudendo con un punteggio di 24.100; settima Angelica Brunetti (23.500), ottava Maria Paola Rigo (23.100) e quattordicesima Aurora Pelliccioni (20.200). Vittoria per Beatrice Taricco (Sport Giocando; 25.075) su Ilenia Molinaro (Gym Aosta; 24.550) e Arianna Desandré (Gym Aosta; 24.300).



Nelle Allieve 4a fascia ottava Anna Montecchi (22.375), dodicesima Sveva Ottobon (21.825) e tredicesima Viola Ottobon (20.800), nella prova vinta da Giulia Bratu (Sport Giocando) con 24.525 punti.



Qualche imprecisione è invece costata molto a Marie Claire Gachet e Tanja Saudin, rispettivamente dodicesima tra le Senior 2 con 18.550 punti e sesta tra le Senior 3 con 21.025 punti. A vincere sono state Maria Giulia Ronco (Eurogymnica; 25.825) e Xhesika Qira (Relevè; 25.600).