Ginnastica: L'olimpia femminile sfiora il podio in serie B nazionale

Si è svolta sabato 3 marzo al Pala De André di Ravenna la seconda tappa del Campionato Nazionale di serie B, a cui la Ginnastica Olimpia Aosta ha partecipato sia con la squadra femminile che con quella maschile. Una gara da brividi per le ragazze che, con un totale di 142,450, si piazzano al 4° posto, a soli 90 centesimi dal podio, e migliorando il punteggio della prima prova di ben 5 punti.

La squadra femminile Olimpia con l’allenatore Eric Centelleghe

La squadra protagonista di questo exploit era composta da Sofia Chiumello e Martina Saroglia, impegnate sui 4 attrezzi, Annie Desandré a trave e corpo libero, Elisa Piccolini (ProNovara) schierata a corpo libero, volteggio e parallele, Nelly Rusu (Energym Bologna) impegnata a trave, volteggio e parallele, Claire Savoye pronta a scendere in campo gara in caso di bisogno e per finire la veterana Fatima Rosset, infortunata, ma presente in campo gara con le sue compagne e pronta a sostenerle con la mente e il cuore di chi in questa gara avrebbe voluto esserci anche fisicamente.

In campo gara la responsabile di settore, la tecnica federale Claudia Iacona, il tecnico Eric Centelleghe e le allenatrici dei prestiti Chiara Grillini e Michela Fitto L’inizio alla temibile trave è stato un po’ tentennante per le due valdostane più giovani, ma la situazione è stata recuperata dallo splendido 12,900 di Nelly e dall’11,650 di Sofia.

A corpo libero, la squadra si è nettamente ripresa con quattro esercizi puliti e senza grossi errori (Sofia 11,850, Annie 11,800, Elisa 11,650 e Martina 11,600). A volteggio le rossonere si sono dimostrate all’altezza eseguendo tre bellissimi yurcenko tesi con punteggi superiori al 12 per Sofia, Martina e Nelly e, per finire in bellezza, alle parallele Martina ha totalizzato uno splendido 11,950, seguito dagli 11,800 di Sofia e Nelly. Grande crescendo dal primo all'ultimo attrezzo con un lavoro di squadra che fa ben sperare di poter rimanere in questo difficilissimo campionato.

Federico Marchesi, Andrea Dondeynaz, Lorenzo Mattana, Giulio Antoniotti e Luca Massetti

Meno bene la squadra maschile, formata dal valdostano Lorenzo Mattana e da Luca Massetti (Forza e Costanza Brescia), Federico Marchesi (Pietro Micca Biella) e Cristiano Proietti (Ginnastica Eur Roma), e accompagnata in campo dal responsabile tecnico e tecnico federale Andrea Dondeynaz e dall’allenatore del Pietro Micca Giulio Antoniotti. Infatti l’ottima prestazione a parallele, suolo e volteggio e il buon lavoro a cavallo con maniglie non sono stati sufficienti a superare le lacune evidenziate a sbarra e anelli. Terminano in 12ma posizione con il punteggio di 136,500. Lorenzo ha comunque portato a termine una buona gara su tutti e sei gli attrezzi olimpici, un exploit atletico da non sottovalutare. L’Olimpia si giocherà il tutto per tutto nella 3^ tappa del 5 maggio ad Ancona.