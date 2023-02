Impegni fuori valle per le giovani amazzoni del SIV che hanno preso parte al concorso di salto ostacoli nazionale B presso l’Horse Bridge Club di None (TO).

Nella LB 80 di precisione 1° posto ex aequo per Giulia Grasso su Victor e Jacquemod Alexia su Victor. In B90 a tempo buon 9° posto per Viola Orillier in sella a De Haribo, 22esima Dugros Giovanna su Cribouille du Monceau. In B100, infine, bel 4° posto per Palama Giada su Dionetty e 20° posto per Orillier Viola su De Haribo.