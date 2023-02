FISE VDA, Gran Galà a Sarre con le premiazioni agli atleti del mondo equestre

Michela Catozzo - Cat. Debuttanti - Lo Tatà Rebecca Piller - Cat. Cen A - Equi Libres Giorgia Pisano - Cat. CEN B - Equi Libres Claudia Demarie - Cat. Debuttanti - Lo Tatà Nicole Ghignone - Cat. Debuttanti - Equi Libres Federica Commod - Cat. Debuttanti - Cavallo e Natura Bruno Crema Letizia - Cat. Debuttanti - Cavallo e Natura Magurno Sirya - Cat. Cen A - Equi Libres Garbetta Costanza - Cat. Cen A - Equi Libres Francesca Nocito - Cat. Cen A - Equi Libres Di Giacomo Valentina - Cat. Cen A - Cavallo e Natura Valérie Bois - Cat. Cen B - Cavallo e Natura Simona Capozza - Cat. Cen B - Cavallo e Natura Coralie Chanoux - Debuttanti Under 14 - Equi Libres Marie Martinet - Debuttanti Under 14 - Equi Libres Martina Lucà - Debuttanti Under 14 - Equi Libres Lisa Rocher - CEN A Under 14 - Equi Libres Amelie Garin - CEN A Under 14 - Equi Libres Chiara Rizzi - CEN A Under 14 - Equi Libres Hanno poi conseguito il titolo titolo di Guida di Equitazione di Campagna 2022: Federica Commod, Letizia Bruno Crema, Sara Lidia Castellano, Giulio Paolo Signò (guida), Maria Grazia Rochietta (guida), Charlotte Bochet (guida), Gioele Gatti (istruttore Federale di 1° livello).

Le giovanissime atlete del SIV, VIola Oreiller, Giovanna Dugros, Michelle Gaetano e Sofia Bono saranno premiate per la partecipazione alla Coppa delle Regioni Pony e Matilde Faruolo per la partecipazione alle gare di Salto ostacoli e Dressage alle Poniadi.



Elisa Andrea Brunetti (Cism) per la partecipazione alla Finale progetto Sport a Fieracavalli Verona.

Josephine Castello (Cism) per la partecipazione alla Semifinale Progetto Sport Cattolica.

Sharon Payn in veste di tecnico del Progetto Sport (Cism)

Lella Cassardo - Tecnico accompagnatore alle Poniadi

Baldassarre Barrovecchio, istruttore capo equipe Coppa Regioni Pony di Verona

Andrea Piccolo, istruttore capo equipe e selezionatore della squadra Coppa delle regioni Under 21 Verona e referente formazione

Nicolas Giordano istruttore componente la squadra Coppa delle Regioni Under 21 Verona

Flavio Giordano istruttore componente la squadra Coppa delle Regioni Under 21 Verona

Francesco Lazzarini istruttore componente la squadra Coppa delle Regioni Under 21 Verona



Giovanna Rabbia Piccolo, delegato regionale della FISE VdA, commenta “E’ stato un anno impegnativo per i nostri atleti/e e siamo felici dei risultati che sono stati raggiunti, anche perché siamo riusciti ad essere presenti come squadra valdostana ai più importanti appuntamenti dell’equitazione nazionale sia nel salto ostacoli (Coppa delle Regioni, Poniadi, Piazza di Siena) che nell’endurance, portando a casa medaglie importanti. Abbiamo giovani atlete che grazie al lavoro in team con i propri tecnici e istruttori e ai risultati raggiunti hanno attirato l’attenzione nazionale e internazionale. Tutto questo malgrado continui a mancare in Valle d’Aosta una struttura adeguata per gli sport equestri, tema sul quale come delegazione Fise ci siamo fatti parte attiva su più tavoli.

C’è stato tanto impegno e grazie al Comune di Torgnon e all’Asd Torgnon Endurance continuiamo a portare in Valle d’Aosta cavalieri da tutta Italia e non solo alla kermesse estiva di Torgnon, che quest’anno si arricchirà di un nuovo week end dedicato al salto ostacoli.

Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo ai genitori dei nostri atleti, sempre presenti. Infine, tra i riconoscimenti di cui siamo fieri ricordo che recentemente il Consiglio Federale ha riconosciuto il titolo di Scuola Federale Sport Equestri Paralimpica Paradressage all’ASD Avres di NUS, che testimonia la serietà e l’impegno di anni su questo fronte in Valle d’Aosta”.