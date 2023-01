Ginnastica: Oro e bronzo per le Junior Silver dell'Olimpia

Sei le atlete Olimpia in campo, quattro nel programma LE e due nel programma LD3. Nel primo le ginnaste rossonere portano a casa due ori e un bronzo, con Annie Désandré che, al suo esordio nella categoria Junior, conduce una buona gara, portando anche degli elementi nuovi a parallele e una nuova coreografia al corpo libero, e chiude in prima posizione; la coetanea Abigail Martinet ha svolto 4 buoni esercizi ottenendo anche un buon 10.800 alla trave e concludendo in 5a posizione.

Annie Désandré sul podio

Nella categoria Junior 2 Elisa Piccolini (proveniente dalla società Pro Novara) gareggia tranquilla e chiude in prima posizione con una prestazione abbastanza pulita e Claire Savoye conclude al terzo posto una gara con qualche piccolo errore, ma una buona prova di carattere; da senalare il buon 11.600 a volteggio.

A scendere in pedana nel programma LD3 Serena Molinari, che ha svolto un ottima gara, arrivando a sfiorare il terzo gradino del podio, e Adelina Bulat che sfortunatamente a causa di due cadute ha concluso la sua prova al quinto posto.

Elisa Piccolini e Claire Savoye sul podio

Soddisfatte le allenatrici Chiara Moniotto e Federica Vinante.

Adelina Bulat e Serena Molinari