Prima gara dell’anno questa domenica per le ginnaste dell’Olimpia, che scenderanno in

campo a Torino per la prima prova del Campionato Individuale Silver.

Saranno sei le ginnaste in gara: Serena Molinari e Adelina Bulat nel programma LD3

(corpo libero, trave e volteggio) e Claire Savoye, Abigail Martinet, Annie Désandré e Elisa

Piccolini (proveniente dalla società Pro Novara, ma tesserata Olimpia) nel programma LE

sui quattro attrezzi.