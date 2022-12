Ginnastica: Gym Aosta sugli scudi al Ritmo Day

Nelle Coppie Allieve sale sul podio al 2° posto la squadra composta da Viola Di Francesco e CandiceGrosjacques con 11.000.2° posto anche per la squadra Open con Alessia Bottazzi e Luna Gallucci con 10.600Seconda piazza anche per il collettivo Open con 11.200 per Lavinia Facchini, Sofia Falcicchio, Helene Genola,Maya Marcoz e Claudia Matteotti.

Nel collettivo Allieve bella vittoria per la 1° squadra di Bordet Alessia, Swami Giovinazzo, Aline Graiani eCharlene Scarlatta con 10.950. Nella stessa categoria 4° posto per la 2° squadra della Gym Aosta conEmanuela Ciobanu, Lucia Ludovica e Gaia Nebbiolo con 7.300. Grande soddisfazione per le atlete e le tecniche per le belle prove effettuate.