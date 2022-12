Ginnastica ritmica: Ai nazionali luccicanti medaglie per il Club des Sports

Ai campionati nazionali di ginnastica ritmica, iniziati giovedì e terminati ieri, hanno regalato ancora grandi soddisfazioni alle ginnaste del Club des Sports, che tornano da Rimini con numerose medaglie arrivate praticamente da ogni categoria.

Nella gara Silver LD, Sofia Bevilacqua ha conquistato il secondo gradino del podio della categoria Junior 2 (65 ginnaste impegnate) con 24.375 punti, contro i 24.575 di Lucrezia Borri (Gimnall). Terza posizione invece per Lara Giannecchini (Ritmica Lucca; 24.300).

Bevilacqua ha fatto la differenza alla palla, aggiudicandosi la migliore prestazione e il titolo con 12.350 punti; secondo punteggio invece alle clavette, con 12.025 punti.

Dodicesima Aimée Bo con 23.525 punti, grazie al secondo posto alla fune (11.900), 48a Manuela Fianco (20.950). Nella prova riservata alle Allieve 4, 47a Enilda Ndreca (9a al cerchio) con 22.325 punti, 59° Emma Baldo (21.625) e 81a Marie Péaquin (20.450).

Sabato hanno invece gareggiato le ginnaste del livello LC. Nelle Allieve 3, Club des Sports due volte sul podio con Anna Montecchi e Sveva Ottobon, appaiate in seconda posizione con 22.025 punti. Vittoria per Sara Scaldaferri (Lazio Ginnastica Flaminio, 22.100). Entrambe le valdostane hanno prevalso al cerchio, ottenendo i migliori due punteggi: 11.050 per Ottobon e 11.025 per Montecchi.

In gara anche Viola Ottobon, 37a con un punteggio di 20.875.

Nelle Allieve 4, terzo gradino del podio per Nicoletta Moro (21.425 punti), alle spalle di Nicole Bellosi (Lugo; 21.825) e Chiara Calabrò (Raffaello Motto; 21.625). Moro ha eseguito l’esercizio al cerchio (sesta; 10.525) e al corpo libero (seconda, 10.900). Nona posizione per Martina Margot Turatti (20.725).

Nelle Allieve 2, dove si è registrato il successo di Linda Ruvoletto (Alfa Maserà; 22.850), quinta posizione per Mariapaola Rigo, con un punteggio complessivo di 22.250, grazie all’11.000 al corpo libero e all’11.250 al cerchio (secondo punteggio). Poi 18a Angelica Brunetti (21.575), 20a Aurora Pelliccioni (21.525), 22a Anna Gusulfino (21.450), 36a Alessia Masoaro (20.825), 48a Celeste Ciurca (20.500) e 66a Melissa Mastroianni (19.775).

La rassegna si è chiusa con le gare Winter Club LA di oggi, domenica 11 dicembre.

Nelle Allieve, quinta posizione per la squadra di Alessia Masoaro, Emma Baldo e Marie Péaquin (39.050), seste Anna Montecchi, Sveva Ottobon e Mariapaola Rigo (38.900), none Aurora Pelliccioni, Angelica Brunetti e Martina Margot Turatti (38.775), undicesime Anna Gusulfino e Viola Ottobon (38.475) e 34e Celeste Ciurca e Melissa Mastroianni (36.775). La vittoria è andata alla Polisportiva Stella Rossa con 39.775 punti.