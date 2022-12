Ritmica: Emilie Avallone, Beatrice Cuaz e Ilaria Bertoncin sul podio delle finali di Rimini Terza la squadra Winter Club Open

Nell’individuale Silver LE, tre ginnaste hanno conquistato la top 3 della generale, cui si aggiungono altri podi nei singoli esercizi e il terzo posto a squadre nella gara Winter Club.

Nelle Junior 3, secondo posto per Emilie Avallone che ottiene un punteggio complessivo di 26.450, grazie alla seconda prestazione alla palla (13.075) e al cerchio (13.375). Ha concluso alle spalle di Adele Cammilli (Concordia) che si è imposta con un punteggio di 27.350, terza posizione invece per Matilde Tassinari (Gymnica) con 26.375. Quarto posto per Alysée Casula (25.950 punti), quinto per Giulia Cretier (25.875 punti) e quattordicesimo per Cecilia Cuaz (23.750 punti).

Nei singoli attrezzi, oltre al doppio secondo posto di Emilie Avallone, il Club des Sports è salito sul podio anche con Alysée Casula, terza al cerchio, e con Giulia Cretier, terza alla palla. Due i quarti posti, di Alysée Casula alle clavette e di Giulia Cretier al cerchio.

Beatrice Cuaz e Ilaria Bertoncin salgono invece sul secondo e terzo gradino del podio della gara Senior 2. Cuaz, prima al cerchio (13.350), seconda alla palla (13.450) e al nastro (12.625), ha chiuso con punti 26.800, alle spalle di Selia Verdi (Tirrenia) che è stata la migliore alle clavette (14.075) e ha ottenuto un punteggio complessivo di 27.025. A completare il podio Ilaria Bertoncin, seconda alle clavette (13.575) e quarta al cerchio (12.975), per un 26.550 totale.

Nella prova a squadre "Winter Club LE Open", terza posizione per il Club des Sports 1 formato da Nicoletta Moro, Aimée Bo, Emilie Avallone, Sofia Bevilacqua, Cecilia Cuaz e Beatrice Cuaz, capaci di totalizzare 67.575 punti e di chiudere alle spalle di Ritmica Kolbe (69.150) e Braccio Fortebraccio (67.650). Nona la squadra-2 di Enilda Ndreca, Alysée Casula, Manuela Fianco, Ilaria Bertoncin e Giulia Cretier (64.525).