Ginnastica: Bravi Matta e Massetti ai nazkonali Gold di Fermo

Ottima finale per i leoni dell’Olimpia questo fine settimana a Fermo. Lorenzo Mattana e Luca Massetti hanno presentato i loro nuovi esercizi alla Finale Nazionale Junior e hanno ottenuto un buon incremento di punteggio rispetto alla gara precedente.

Lorenzo con 6 decimi in più e un complessivo di 11.750 si aggiudica l’8° posto tra gli specialisti degli anelli e il 18° sui 36 ginnasti presenti; inoltre conclude la gara con la 3^ nota D, quindi con le minori penalità di tutti i 36 ginnasti in gara.

Luca presenta una nuova uscita a sbarra e anche lui conclude in 18^ posizione. Nuovo esercizio anche al cavallo dove una caduta lo fa finire in 19^ posizione, ma con un ottimo esercizio in prospettiva del campionato di Serie B.