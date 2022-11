Ginnastica: Ginnaste Olimpia al ripescaggio nazionale Gold

In piedi Sophie Graziano e Vittoria Ramanzin, in ginocchio Claire Savoye e Martina Saroglia

Cinque ginnaste dell’Olimpia parteciperanno questo fine settimana a Padova alla fase di Ripescaggio Nazionale dell’impegnativo Campionato Individuale Junior e Senior Gold. Venerdì gareggerà Sophie Graziano (classe 2008), sabato sarà il turno di Claire Savoye e Martina Saroglia (entrambe classe 2009) e di Arianna Bocchio Ramazio (classe 2005, in forza alla società La Marmora di Biella, ma tesserata Olimpia) e domenica toccherà a Vittoria Ramanzin (classe 2007). Saranno accompagnate in campo dalle tecniche federali Claudia Iacona e Federica Vinante.

Tutte e cinque le ginnaste si cimenteranno ai quattro attrezzi cercando di conquistare l’ammissione alla finale nazionale di dicembre, a cui accederanno le trenta migliori ginnaste d’Italia per ogni fascia d’età, per la classifica all around, e le cinque migliori in ogni specialità.