Ginnastica: Brave le junior silver dell’Olimpia Molinari argento, Barbato bronzo

A scendere in pedana per l’Olimpia quattro atlete: Adelina Bulat, Serena Molinari, Giulia Barbato e Alice Esposito. Serena e Adelina si sono cimentate per la prima volta nel difficile livello LD3 conquistando rispettivamente la medaglia d’argento e un ottimo 5 posto.

Nel livello LC3 hanno invece gareggiato le compagne Giulia e Alice che hanno svolto un’ottima gara su tutti e tre gli attrezzi.

Giulia conquista il terzo gradino del podio mentre Alice si aggiudica il quinto posto.

Molto soddisfatta delle sue atlete l’istruttrice Chiara Moniotto.