Equitazione: Bene i valdostani alla gara Endurance di Travagliato (BS) disputata in questo week end

Buon piazzamento per l'amazzone Beatrice Casadei, della scuderia del Circolo Ippico San Maurizio che si classifica al 15° posto su 50 partenti in categoria CEN A di 54 km in sella a Pandereta!

Beatrice Casadei

Buono anche il bottino dei tesserati dell'ASD lo Tatà! Sabato nella categoria internazionale Cei1* 103 km Zagara di Chia sotto la sella di Claudia Demarie ha terminato al 21° posto. La cavalla si è mostrata sempre in perfette condizioni, con ottimi rientri e cartellini veterinari e così ha terminato la sua prima esperienza nelle categorie internazionali. Si qualifica per la prossima gara Cei1* continuando così il suo percorso.

Nella giornata di domenica hanno partecipato alla categoria debuttanti 33 km le due amazzoni Michela Catozzo (nella foto) e Francesca Guarda rispettivamente su Tisarina Pieffe e su Mazara Bosana. Hanno concluso la gara al 10° e 16° posto.

SALTO OSTACOLI - AMAZZONI SIV SELEZIONATE PER IL TROFEO PONY E COPPA REGIONALE PONY A VERONA

Due giovani amazzoni del SIV, Viola Orillier su De Haribo e Giovanna Dugrossu Victor sono state selezionate per il Trofeo Pony e la Coppa regionale pony a Verona che si terrà dal 3 al 6 novembre.

Una bella soddisfazione per le giovani e inarrestabili amazzoni valdostane che raccolgono i buoni frutti seminati in questi mesi e i buoni risultati ottenuti dopo impegno costante, grinta e tanta passione. Grande soddisfazione anche per il loro istruttorie Baldassare Barrovecchio che, anche lui inarrestabile, le segue e aiuta a crescere.