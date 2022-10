Ginnastica: L'Olimpia con tre moschettieri all'interregionale Gold di Mortara

Sabato scenderanno in pedana Lorenzo Mattana, in ripresa da un infortunio alla caviglia, che si cimenterà nell’impegnativa prova all around (esercizi ai 6 attrezzi olimpici: corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra) e il compagno di squadra Luca Massetti, proveniente dalla società Forza e Costanza di Brescia ma tesserato Olimpia, che gareggerà nelle specialità di cavallo con maniglie, paralle, sbarra e volteggio.

Domenica sarà il turno di Massimo Marzenta, specialista a corpo libero e volteggio.

Nella fase regionale i tre ginnasti avevano più volte centrato i vari podi di specialità conquistando ben sette medaglie. Saranno accompagnati in campo dal tecnico federale Andrea Dondeynaz.