Equitazione: Endurance; Best condition per Martina Pisano e Zagaia a Castellaneta

Martina Pisano della scuderia ASD Equi.libres du Mont Blanc, in sella a Zagaia dei Laghi, di proprietà di Federico Cappa, ha conquistato il 5° posto nella prestigiosa 100 km alla Gawsit Cup di Castellaneta Marina (TA). Una gara che ha visto in partenza 29 binomi di cui 12 arrivati a chiudere la gara. L'ottima prestazione e gestione di gara di Martina ha fatto vincere alla giovane cavalla di soli sei anni, Zagaia dei Laghi, dell'allevamento di Pietro Moneta, la prestigiosa best condition.

Per il salto ostacoli i giovani binomi del SIV sono stati impegnati nel concorso ippico presso il circolo Bjump Sia, a Frossaco (TO). Nella giornata di sabato Viola Orillier in sella a De Haribo ha chiuso al 1° posto nella BP90 e al 2° posto la compagna di scuderia Giovanna Dugros su Victor. Le due giovani hanno bissato il risultato nella giornata di domenica, sempre in B90, e hanno chiuso rispettivamente al 6° e 8° posto in B100.