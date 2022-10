A GANNA IL NUOVO RECORD DELL'ORA

"Sono grandissime le emozioni per questo grandioso successo di Filippo Ganna. Il Record dell'Ora è sfida epica contro il tempo nel velodromo, che ha visto Fausto Coppi scrivere la Storia e nuovamente oggi Filippo, il campione di Vignone, segnare un trionfo italiano che fa bene a tutto il Ciclismo e a tutto lo Sport. È nella Storia Filippo! Siamo contenti, emozionati, commossi. Perché Uncem ha sempre detto che il Ciclismo è Montagna e la Montagna è ciclismo, sport per eccellenza dei territori. E Ganna è un campione della montagna piemontese, tra Vignone e Verbania. Ha costruito il successo di oggi sulle montagne ossolane, a Macugnaga e nelle valli che si incuneano nella Svizzera che oggi lo ha visto campione, oltre ogni limite. Ci continua a emozionare Filippo e noi, tutta Uncem, siamo in festa con lui e con il Paese.

È un grande sabato, nel quale salutiamo anche Vincenzo Nibali, che sulle montagne ha scalato e ottenuto grandi successi. Che hanno mosso l'Italia. Ci mancherà Vincenzo, ma in Ganna troviamo ancora una volta un grande, umile e sorridente campione e un grande Uomo capace di emozionarci e farci gioire ancora".

Lo affermano, emozionati, Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte, e Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.

Filippo Ganna è nella leggenda, è suo il nuovo record dell’ora. Un primato destinato a durare a lungo, il suo 56,792 km, 1244 metri in più del record di Dan Bigham, che l’aveva preceduto nel velodromo svizzero di Grenchen, lo scorso 19 agosto. Il record di Ganna straccia anche la migliore prestazione umana di sempre sull’ora di Chris Boardman (56,375, nel 1996), ottenuto con bici non omologata dall’Uci. Regolarissimo e destinato a durare a lungo il primato del piemontese, vestito di nero, con casco tricolore.