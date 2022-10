Ginnastica: L'Olimpia maschile ai campionati Gold

A comporre la squadra Allievi Gold3 i giovanissimi Mattia Durello (2014) e Alessandro Sganga (2013) che difenderanno il primo posto ottenuto nella prima prova regionale che può, se confermato, portarli direttamente in finale nazionale. I due ginnasti saliranno sui sei attrezzi olimpici presentando esercizi obbligatori di alto livello.

La squadra Gold2 sarà invece formata da Gabriele Mordenti (2012), Eric Mombelli (2011), Riccardo Durello (2011), Mattia Coutandin (2012) e Gabriel Fuccio (2010); i cinque si alterneranno con esercizi liberi a volteggio, parallele, corpo libero e sbarra, presentando tutti i bonus possibili in questa difficile gara. Per il campionato individuale Junior Massimiliano Marzenta prenderà parte, per la prima volta in questo difficile circuito, alle specialità corpo libero e volteggio nella categoria Junior2 .

Per i Junior3 Lorenzo Mattana, rientrato dopo un lieve infortunio, si presenterà solo a cavallo con maniglie, anelli, parallele e sbarra, invece dei consueti sei attrezzi del programma all around; con lui il compagno Luca Massetti, tesserato Olimpia ma in forza alla società Forza e Costanza di Brescia, specialista a cavallo con maniglie, volteggio, parallele e sbarra.

Non sarà presente Tommaso Morra Di Cella, ancora in fase di ripresa in vista della Serie B dopo sei mesi di stop scolastico in America. In campo gara ad accompagnare i loro ginnasti l’allenatrice Ramona Feo e il Giudice Nazionale Andrea Dondeynaz.