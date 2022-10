Ginnastica: Ottimo quarto posto per l'artistica femminile Olimpia

Per l'Olimpia Aosta sono scese in pedana 5 ginnaste: Gaia Petrera (2013), Ginevra Grosso (2011), Annie Desandré, Abigail Martinet e Marta Nieroz (tutte del 2010), accompagnate dalle allenatrici Federica Vinante e Nathasha Pellissier e dal presidente Paolo Moniotto. Le giovani atlete dell’Olimpia hanno patito un po’ l’emozione del rientro in campo dopo la pausa agonistica dell’estate.

La squadra ha quindi concluso in quarta posizione, con qualche errore di troppo, ma anche con un ampio margine di miglioramento rispetto alle sue potenzialità. Da menzionare alle parallele il 18.650 di Annie Desandré e il 16.800 di Ginevra Grosso, un ottimo 18.450 di Gaia Petrera al volteggio, e due buoni punteggi alla trave di Abigail Martinet e Marta Nieroz, rispettivamente 15.750 e 15.150.

Le ginnaste torneranno subito al lavoro per la seconda prova del 23 ottobre.