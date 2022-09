Ginnastica: Si tinge anche con i colori dell'Olimpia il podio Fgi World Cup di Parigi

Due olimpiadi alle spalle - Rio e Tokio - specialista della trave, Marine Boyer conquista l’oro a trave agli Internationaux de Paris, prima prova del circuito FGI World Cup. Ad abbracciarla commossa subito dopo la sua vittoria la valdostana Alisée Dal Santo, cresciuta prima come atleta e poi come allenatrice nella Ginnastica Olimpia Aosta, trasferitasi quindi in Francia per inseguire la sua passione e da ormai due anni impiegata al centro olimpico “INSEP” di Parigi, dove segue un gruppo di atlete di alto livello.

Marine Boyer dul podio della FGI World Cup

“Da otto mesi seguo anche quattro ginnaste in preparazione olimpica e in particolare Marine alla trave. Subito dopo Tokyo ha fatto una pausa di qualche mese e il rientro è stato difficile sia fisicamente che psicologicamente. A partire da agosto abbiamo iniziato a fare un lavoro specifico sulla “prise de confiance” e abbiamo preparato al meglio la Coppa del Mondo di Parigi con un programma molto intenso e con molte ripetizioni.

Alisée Dal Santo e Fatima Rosset

Questa medaglia d’oro, il primo piazzamento importante dopo il quarto posto di Rio 2016, è di buon augurio soprattutto per i prossimi mondiali di Liverpool dove avrà tutte le carte in regola per centrare una finale e magari anche qualcosa in più...” Grande soddisfazione, ma anche un po’ di amarezza perché questi successi avvengono così lontani da casa. Purtroppo in Italia di ginnastica difficilmente si campa e sia Alisée che Eleonora Ratti, anche lei ex ginnasta e allenatrice Olimpia, si sono rivolte alla Francia per poter fare della loro passione una professione. D’estate però Alisée non manca mai di tornare in visita alla “sua” Olimpia, dove assiste le ginnaste più grandi nelle coreografie, da sempre la sua specialità.

Alisée Dal Santo e Sofia Chiumello