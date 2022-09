I protagonisti di Défi Vertical e Tour Trail premiati ad Aosta - FOTO GALLERIA

Mauro Cerise, presidente Associazione Tour Trail: «È stata la prima vera stagione della ripartenza per i nostri circuiti, abbiamo deciso di inserire nei calendari alcuni nuovi eventi, ma la strada da percorrere è ancora lunga. In questo momento è fondamentale livellare gli standard tra le varie gare. Nel complesso siamo comunque soddisfatti, soprattutto guardando i numeri delle presenze. Alcune prove si sono confermate con una partecipazione massiccia, altre invece hanno fatto più fatica. Ora ci ritroveremo per analizzare le richieste e stilare il nuovo calendario, un lavoro delicato per evitare sovrapposizioni». I PREMIATI

A vincere il circuito dedicato alle prove trail sono stati Marcella Pont e Joel Janin. Pont ha totalizzato 97,50 punti, precedendo Ilaria Lo Prete (95,61) e Giada Macrì (93,72). Quarta e quinta posizione per Alessandra Betteo (90,61) ed Emanuela Lanza (78,17). Janin ha chiuso con 116,80 punti, davanti a Raffaele Bottegal (98,05) e ad Andrea Valcher (96,90). Quarto posto per Francesco Mura (96,23) e quinto per Guido Boi (93,72). Giuseppina Marconato e Nadir Vuillermoz si sono invece aggiudicati il Défi Vertical. Marconato ha vinto con 858,19 punti, davanti a Federica Gozzi (654,31) e a Claudia Titolo (596,09). Quarta e quinta posizione per Michela Alessio (591,96) e per Erika Lale Lacroix (491,68). Nadir Vuillermoz si è imposto con 338,67 punti, a precedere Didier Bieller (317,12), Clément Deanoz (316,50), Igor Rubbo (314,11) e Andrea Angelo Therisod (294,96). Maglietta finisher per Marcella Pont, Ilaria Lo Prete, Giada Macrì, Alessandra Betteo, Emanuela Lanza, Chantal Raisin, Joel Janin, Raffaele Bottegal, Andrea Valcher, Francesco Mura, Guido Boi, Francesco Carbone, Mauro Vierin, Maurizio Pallais, Michele Piana, Michele Nania, Riccardo Bacca, Edy Paganin, Giovanni Giuseppe Bracotto, Valentino Simone Facci, Luca Tajana, Attilio Luboz e Fabio Rigotti (Tour Trail Valle d’Aosta) e Giuseppina Marconato, Federica Gozzi, Nadir Vuillermoz, Didier Bieller, Clément Deanoz, Igor Rubbo, Andrea Angelo Therisod, Massimo Pica, Romano Vanini, Fabrizio Bocca, Michele Nania, Alberto Mainetti, Angelo Martignon, Andrea Bonichon e Andrea Medici (Défi Vertical).

­