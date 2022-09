Ginnastica: Olimpia torna in pedana nel campionato Allievi Gold

In alto Mattia Durello e Alessandro Sganga, in prima fila Mattia Coutandin, Gabriele Mordenti, Eric Mombelli, Riccardo Durello e Gabriel Fuccio

Si terrà sabato a Torino la prima prova del Campionato Gold Allievi. Nella categoria Gold2 la squadra sarà composta da Mattia Coutandin, Riccardo Durello, Gabriel Fuccio, Eric Mombelli e Gabriele Mordenti, che si cimenteranno in esercizi al corpo libero, al volteggio, alle parallele e alla sbarra. Per la categoria Gold3, dedicata agli allievi di primo livello, comporrano la squadra Mattia Durello - alla sua prima gara federale - e Alessandro Sganga. I due piccolissimi affronteranno tutti e sei gli attrezzi olimpici: corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra, portando in gara degli esercizi obbligatori di notevole difficoltà.

Ad accompagnarli in campo l’allenatrice Ramona Feo e il responsabile tecnico Andrea Dondeynaz.