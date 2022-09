Equitazione: Brunetti e Castello in semifinale nazionale per il Progetto Sport

Il Circolo Ippico San Maurizio ha preso parte al concorso di Salto ostacoli a Tortona, in provincia di Alessandria, presso il CI Il Torrione, in occasione della finale regionale del Progetto Sport.

Elisa Andrea Brunetti in sella a Oreka Van't Vijverke si è piazzata al 5° posto nel livello base senior di domenica.

In gara anche Josephine Castello (nella foto) in sella a Sir Davier che ha concluso al 12° posto sabato e migliorando la posizione il giorno successivo con l’11° posto nel livello base junior. Prossima tappa per le due amazzoni del CI San Maurizio sarà la semifinale nazionale a San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini, come rappresentativa regionale i prossimi 6/9 ottobre.