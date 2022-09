Equitazione: Buone prestazioni ai campionati italiani

L’AVRES AI CAMPIONATI ITALIANI FISDR

I binomi dell’Avres hanno preso parte ai Campionati italiani FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) che si sono disputati nel week end a Bairo Canavese, presso il Centro Ippico La Rolanda. In gara Matteo Bechere, Stefania Gal e Alice Vallet, Alessandro Trevisan e Antonio Muceli.

Risultati

Venerdì nelle prove di Gimkana grado 1E: 2° posto per Stefania Gal (69,70%) e nel grado 2E 5° posto per Alessandro Trevisan (58,05%).

Sabato in Gimkana 1M 6° posto per Antonio Muceli (65,90%) e nel grado 2M 3° posto per Matteo Bechere (65,95%) e 7° per Alice Vallet ( 58,69%)

Nella classifica a squadre i binomi dell’Avres si sono classificati al 4° posto.

ENDURANCE

Claudia Demarie

Sono stati i binomi dell’ASD Lo Tatà e dell’ASD Cavallo e Natura i portacolori valdostani presenti a Buttigliera Alta, in provincia di Torino, per la gara valida come IV Tappa di Campionato.

Nella categoria Cen B 80 km, gara veramente tecnica e dura, oltre che per il caldo anche il fondo molto difficile, chiude con un bel 6° posto ,alla sua prima esperienza in questa categoria, Filippo Tormena (Lo Tatà), in sella a Sg Perseus. Subito alle sue spalle, Claudia Demarie (Lo Tatà) con il 7° posto, che qualifica così il cavallo Zaffiro di Chia per le gare FEI, cavallo alla sua seconda Cen B. All’8° posto Valerie Bois su Yara By Akim (Asd Cavallo e Natura) e alle sue spalle al 9° posto Simona Capozza in sella a Ghada del Villoresi (Asd Cavallo e Natura).

Nella Cen A 60 km Federica Commod in sella a Ibisco dell’Orsetta chiude al 7° posto, 12° posto per Valentina Di Giacomo su Zalaesa e 14° posto per Letizia Crema su Samira.

Nella categoria Debuttanti, alla sua prima gara in assoluto, Francesca Guarda (Lo Tatà) in sella a Mazara Bosana conclude al 12° posto, mentre il binomio composto da Michela Catozzo su Tisarina Pieffe (Lo Tatà) chiude la sua seconda gara insieme al 17° posto.