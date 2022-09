Equitazione: Endurance, a Sannazzaro Orlando Masini conquista la 90 km

Portacolori per la Valle d’Aosta alla gara di Endurance a Sannazzaro de' Burgondi, in provincia di Pavia, in occasione della 5ª Tappa Campionato Endurance Lombardia, è stata l’Asd Lo Tatà, con tre binomi presenti, che torna a casa con un bel podio firmato dal giovane Orlando Masini in sella a Caucase Bonanza.

Sono loro infatti a vincere la categoria più impegnativa, la Cen B 90 km, dopo aver tenuta sempre la testa della gara fin dall’inizio con una media di gara di 17,5 km/h e con un ultimo giro ai 18 km/h. Caucase inoltre ha passato tutti i controlli veterinari in ottime condizioni con cartellini sempre immacolati.

Nella categoria Cen A 60 km, il binomio composto da Claudie Demarie (nella foto) e Sole di Tula, purosangue arabo di 6 anni alla sua prima esperienza in gara, si piazza al 7° posto. Un cavallo che che si è ben comportato dopo solo 40 giorni dalla doma. Anche qui tanta soddisfazione per gli ottimi cartellini veterinari in vista delle prossime gare di qualifica.

Infine, 11° posto nella categoria Cen A per il binomio Magadan e Michela Catozzo (nella foto in basso), prima 60 km dell’anno per il binomio già confermato in precedenza sulla categoria.