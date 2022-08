Atletica: Silvia Gradizzi convocata per campionati del Mediterraneo under 23

Ancora una maglia azzurra per la più piccola regione d’Italia. Silvia Gradizzi, siepista di Gignod, da tre stagioni al Cus Pro Patria Milano, in virtù dei risultati ottenuti in questo 2022, è stata inserita nel gruppo, selezionato dal vice direttore tecnico per l’attività giovanile Antonio Andreozzi, che difenderà i colori azzurri alla quarta edizione dei Campionati del Mediterraneo Under 23, in programma a Pescara nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 settembre.

La 20enne valdostana, bronzo nella specialità dei 3000 siepi ai campionati italiani Promesse di giugno a Firenze, è una dei 75 atleti chiamati a onorare il tricolore in questa kermesse che si terrà nel capoluogo abruzzese, allo stadio Adriatico, e che vedrà coinvolti atleti di 27 nazioni, quelle si affacciano sul Mare Nostrum e che rientrano nel Mediterranean Athletics Union.

Forte del 10’33”51 corso a fine giugno a Rieti nei campionati assoluti, la figlia d’arte ha raggiunto lo standard per prendere parte al prestigioso appuntamento e sarà in gara sabato nei 3000 siepi assieme alla compagna di nazionale Ilaria Bruno.

Per Silvia Gradizzi si tratta della terza maglia azzurra, dopo le due presenze messe a segno nel 2021, gli europei under 20 di Tallin sui 3000 metri e l’incontro internazionale di corsa su strada under 20 di Oderzo.

In virtù di questa chiamata, l’impegno di questo weekend non sarà certamente spinto anche se in gioco ci sono le maglie di Campione Italiano dei 10km su strada in programma sabato 3 settembre a Castelfranco Veneto.

Oltre a Slvia Gradizzi, che gareggia nella categoria Promesse, altri quattro sono i valdostani iscritti. In campo femminile è attesa la poliedrica e talentuosa Junior Axelle Vicari (Sisport To), quest’anno a medaglia sia nelle gare di corsa in montagna, così come su pista e ora pronta per la strada.

Impegnati nel nutritissimo lotto di partecipanti alla prova assoluta maschile sono attesi: Gabriele Beltrami (APD Pont St Martin), Omar Bouamer (GP Parco Alpi Apuane) e Lorenzo Brunier (GP Parco Alpi Apuane),