Morgex si prepara al ritorno delle gare Vertical

A distanza di sei anni dall’ultima edizione, si torna a correre sul territorio comunale che in passato ha ospitato anche il Licony Trail, una delle manifestazioni che ha permesso la nascita del Tour Trail Valle d’Aosta.

L’appuntamento è per metà agosto con due prove previste in altrettante giornate. Venerdì 12 è in programma il K1000 che si svolgerà in notturna. Partenza da Morgex alle 21 con le luci frontali accese, arrivo all’ostello di Arpy.

Domenica 14 agosto, alle 9.30, il K2000 che partirà dalla piazza centrale di Morgex e arriverà al Bivacco Pascal. Un percorso di circa 8 chilometri (dislivello positivo di 2.000 metri) che non dà respiro e si concluderà dopo uno strappo davvero impegnativo.

Il K2000 sarà la quinta prova del circuito Défi Vertical che riprenderà il 30 luglio con il Vertical Courmayeur Mont Blanc e si concluderà il 21 agosto con la Scalata al Bivacco Cravetto.

Le iscrizioni alle gare di Morgex possono essere effettuate sul sito di Wedosport oppure negli uffici della Pro Loco di Morgex. Partecipare al K1000 costa 20 euro, 30 per il K2000, mentre chi deciderà di partecipare a entrambe le prove potrà sfruttare il pacchetto “combinata” a 40 euro.

Le due gare sono aperte a tutti gli atleti nati prima del 2008. In palio ci saranno i trofei Rudy Rivelli ed Erika Giorgetti, ma anche premi in denaro per i primi tre atleti del K2000 femminile e del K2000 maschile. ­