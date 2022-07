Arrampicata: Storico argento nei campionati giovanili

Alessandro Bonjean, 12anni, tesserato per l’Oasi Vertical di Valtournenche, ha conquistato sabato 16 luglio ad Arco di Trento la medaglia d’argento di categoria nei campionati italiani giovanili nella specialità Boulder.Dopo la prima posizione in qualifica il giovane talento valdostano si è confermato su altissimi livelli anche nell’impegno decisivo.

Nella sfida che ha assegnato il podio dei tricolori U12 della specialità Boulder, il climber di Fénis ha completato il suo percorso raggiungendo la presa finale, in sette degli otto percorsi che i partecipanti erano chiamati a coprire. Meglio di lui, con una prova senza sbavature, si è aggiudicato il titolo di campione nazionale di categoria di boulder il marchigiano Daniel Cardinali (One Way Up Pesaro) che ha ottenuto 8 Top in otto tentativi, la migliore prestazione possibile. 7 Top e 8 Zone è stato invece il super score realizzato da Alessandro Bonjean che ha sopravanzato il laziale Zeno Senni (Rock Dreams Roma), sul gradino migliore del podio avendo impiegato meno tentativi per raggiungere lo stesso score.

Difatti l’argento è stato assegnato in virtù degli undici tentativi utilizzati dal nostro giovane, contro i sedici del romano.

Questo exploit garantisce un’importante ventata di entusiasmo a tutto il movimento in un anno molto complicato per l’arrampicata sportiva valdostana, orfana dell’impianto del palaindoor di Aosta, che per un decennio è stato catalizzatore e segno di rinascita del movimento, tanta passione e tanti sacrifici hanno portato in dote questo argento giovanile che rappresenta qualcosa di concretamente storico. Bisogna difatti andare indietro di otto anni, al 2014, per registrare l’ultimo risultato di alto livello ottenuto da Paolo Martignene che si aggiudicò la Coppa Europa Speed dopo essersi guadagnato il bronzo nei tricolori giovanili della specialità.

L’altra grande performance dell’arrampicata sportiva valdostana è datata 2005 quando Jimmy Brunod conquistò il titolo tricolore giovanile nella prova di combinata. L’argento di boulder, Alessandro Bonjean, si è impegnato anche nelle altre due specialità, la Lead dove si è piazzato ottimo ottavo dopo aver centrato nella qualificazione il 13esimo posto con Top e 26+ e la Speed, dove si è piazzato 24esimo con il miglior tempo di 10”02 (11”33 la seconda run).

Compagna di allenamenti Sara Boccato, anche lei dell’Oasi Vertical, 33esima sia nel Boulder con 2 Top e 5 Zone che nello speed con 19”53 (21”49 il secondo riscontro cronometrico). 28esima piazza, invece nel Lead dove 34+, 14+ sono stati i parziali che le hanno permesso di scalare qualche posizione nella classifica.