Arrampicata: Bravi i valdostani nel macro area di Occhietto-Biella

Tredici giovani rider valdostani hanno partecipato ad Occhieppo Inferiore, località del biellese, ospiti dell’impianto della Runout Climbing School, alla quarta prova, per la specialità Lead, del circuito di Macro Area (Piemonte/Valle d’Aosta) per le categorie giovanili. Bilancio assolutamente positivo per la pattuglia rossonera con cinque atleti che hanno conquistato la finale, riservata ai migliori della fase di qualificazione.

Bravissimi gli under 10 di casa nostra, dove in tre hanno raggiunto la finale. In campo femminile ha difeso i colori della regione Alessia Nardella, 8 anni, neo tesserata per l’Oasi Vertical di Valtournenche, al suo primo anno di attività. Nelle due run di esordio ha raggiunto due volte il “top” e in finale ha conquistato la presa 15 piazzandosi al settimo posto finale, il miglior piazzamento della sua fresca carriera. Al maschile, dei tre rossoneri in gara, ben due hanno conquistato la finale. Top e Top, in qualifica per Milo Guglielmetti (Lo Contrebandje Valpelline) e Tiziano Bonnel (Oasi Vertical Valtournenche), con Milo, 9 anni, ottimo 4° in finale avendo raggiunto la presa 21, mentre Tiziano, 8 anni, si è inserito al 6° posto raggiungendo la presa 18. In gara anche Filippo Bona, 9 anni (Lo Contrebandje Valpelline) che con Top e 15+ si è piazzato all’11° posto finale.

Tra gli under 12, tre i valdostani, tutti impegnati nella prova maschile. Si guadagna la finale, con il quinto posto, Lorenzo Bonnel (Oasi Vertical Valtournenche), 10 anni, che supera egregiamente la qualifica con un doppio Top e raggiunge la presa 29 nella terza e decisiva run. 17esimo e 18esimo sono i piazzamenti ottenuti dai due portacolori de Lo Contrebandje Valpelline, davanti Pietro Padalino, 9 anni, con 10 e 13 e a seguire Leonardo Marazzo, 9 anni, con all’attivo 9 e 10 nelle due prove di qualificazione.

Tra gli under 14, la categoria più “alta” di questo appuntamento riservato ai più giovani, le tre ragazze in gara, Luce Sangiorgi (Oasi Vertical Valtournenche), Maité Guglielmetti (Lo Contrebandje Valpelline) e Ginevra Torelli (Lo Contrebandje Valpelline) non sono riuscite a guadagnare la finale. La 13enne Luce si è inserita all’11° posto con i parziali di 7+ e 15+, mentre le due 11enni compagne di club Maité (7 e 15+) e Ginevra (7 e 15) hanno concluso rispettivamente al 18esimo e 19esimo posto finale.

Al maschile, supera lo sbarramento della qualifica Alessandro Bonjean (Oasi Vertical Valtournenche) che in finale raggiungendo la presa 24 si aggiudica la sesta posizione finale. In mattinata, il 13enne di Fénis ha ottenuto il quarto risultato di qualificazione con i parziali di Top e 21+. 16° ha concluso l’11enne Andrea Fiocchini (Oasi Vertical Valtournenche) con 7 e 20 nei due parziali e 19° si è piazzato l’altro 11enne Ilan Bianquin (Lo Contrebandje Valpelline) con 6+ e 13+.

Michael Fassino 57° in Coppa Italia

Sabato a Bressanone, Michael Fassino si accontenta del 57° posto. Nel terzo appuntamento della Coppa Italia della specialità Boulder, unico rappresentante valdostano era presente il 17enne di Verres Michael Fassino.

La lunga trasferta in Alto Adige non ha portato riscontri positivi al portacolori della ASD Climbing House Verres che è incappato in una giornata sottotono. Dopo le prove in crescendo nel circuito di Coppa Italia, prima a Prato, lo scorso 11 febbraio, quando concluse 39esimo e il netto miglioramento il 25 febbraio a Ferrara quando si attestò al 27esimo posto, sabato 9 marzo la prestazione non è stata esaltante relegandolo nella seconda parte della classifica. Fermo restando la volontà di confrontarsi con i più virtuosi rappresentanti italiani della specialità, Michael nei cinque blocchi a disposizione è riuscito a raggiungere 3 sole Zone chiudendo al 57esimo posto su 69 partecipanti.