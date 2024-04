Arrampicata: Exploit di Claire Charbonnier a Torino, seconda tra le Sprinter

Questo weekend, il mondo dell'arrampicata sportiva si è riunito a Torino presso il CAT, l'impianto di Via Braccini, per un intenso appuntamento dedicato alla specialità Speed. Tra gli atleti valdostani che hanno brillato, uno su tutti ha fatto parlare di sé: Claire Charbonnier dell'Oasi Vertical Valtournenche.

Domenica, Claire ha festeggiato un importante secondo posto di categoria tra le under 18, portando a casa un meritato argento. Il cruccio di non aver potuto giocarsi la vittoria con Margherita Pernigotti, che ha chiuso in 14”13, è stato reso più amaro da un errore in una presa che ha compromesso il suo sogno di primeggiare.

Nelle qualifiche, Claire aveva ottenuto il quarto tempo in 14”84, guadagnandosi così il passaggio del turno. Nella semifinale è risultata vittoriosa con un tempo di 14”89, battendo Zoe Zabaldano del B-Side Torino che ha chiuso in 16”11.

Tra gli under 16 femminili, cinque valdostane hanno gareggiato. Greta Baccon dell'Oasi Vertical Valtournenche è riuscita a qualificarsi per la finale con un tempo di 23”10, migliorando il suo crono nei quarti di finale con 22”26. La finale è stata vinta da Martina Ortalda.

Nell'under 18 maschile, Michael Fassino della Climbing House Verres è arrivato in finale, classificandosi all'ottavo posto con 10”98 nella prima fase. Tuttavia, ha perso ai quarti da Martino Catanzariti del Cus Torino, che ha chiuso in 8”64. Al 13º posto si è classificato Guido Limana dell'Oasi Vertical Valtournenche con il tempo di 15”65.

Nei Senior maschili, Antonio Charrere dell'Oasi Vertical Valtournenche si è qualificato in quinta posizione con 14”34.

Sabato, sul muro di 15 metri, si sono sfidati dalle under 10 alle under 14. Tra gli under 14 femminili, il miglior piazzamento tra le valdostane è stato ottenuto da Luce Sangiorgi dell'Oasi Vertical Valtournenche, nona con 12”28, seguita da Sara Boccato con 13”91.

Nell'under 14 maschile, Alessandro Bonjean dell'Oasi Vertical Valtournenche si è qualificato al quarto posto con 8”13, ma non è riuscito ad avanzare ai quarti.

Tra gli under 12 maschili, Lorenzo Bonnel dell'Oasi Vertical Valtournenche ha ottenuto il terzo miglior tempo in qualifica con 11”10, ma non ha superato i quarti. Nella stessa categoria, Pietro Padalino del Lo Contrebandjé Valpelline si è classificato 14º con 36”19.

Negli under 10 maschili, Tiziano Bonnel dell'Oasi Vertical Valtournenche si è qualificato alla finale con un tempo di 19”21. A livello femminile, Alessia Nardella dell'Oasi Vertical Valtournenche si è classificata settima con 34”72.

In conclusione, questo weekend a Torino è stato un'opportunità per gli arrampicatori valdostani di mettersi alla prova e mostrare il loro talento. Claire Charbonnier ha brillato con il suo argento, nonostante l'amaro della sconfitta sfiorata. La presenza valdostana è stata forte e significativa in molte categorie, dimostrando il continuo impegno e la passione per questo sport nella regione.