Arrampicata: Alessamdro Bonjean domina la Speed

Nel primo appuntamento dell’anno della specialità Speed, valido quale quinta prova del circuito di Macro Area, domenica 24 marzo una rappresentanza di atleti valdostani ha gareggiato a Torino nell’impianto di Via Braccini. In bella evidenza si è posto il 13enne dell’Oasi Vertical Valtournenche, Alessandro Bonjean, che dopo la vittoria nella prova di apertura, il 28 gennaio a Rivoli, nella specialità Boulder, ha replicato il successo in questo primo impegno nella prova di “velocità” sul muro da 15mt.

Dopo il secondo posto in qualifica con 8”55 quale miglior crono (8”77 nella seconda run), è giunto un tris di successi nelle sfide dirette a cui ha preso parte. Più rapido nei quarti, con 8”17, nel confronto con Eugenio Cassin (10”63); avanti nella semifinale, chiudendo in 7”97, lasciandosi alle spalle Mattia Dongiovanni (9”52) e vincente nella finalissima dove, salendo il muro in 7”63, ha piegato anche l’ultimo avversario di giornata, Filippo Allocco (8”00).

Venendo agli altri valdostani in gara. Tra gli Under 10 positivo terzo posto per Milo Guglielmetti (Lo Contrebandjé Valpelline) che con il tempo 19”30 in qualifica (secondo tempo 20”97) si guadagna l’accesso alla finale dove, sconfitto da Jacopo Langhetti (15”95 contro 22”55) nella sfida che dava accesso alla finale e alla finalina, si aggiudica il terzo gradino del podio superando Adam Olivero (19”19 per Milo e 20”79 per il suo sfidante).

Nella prova under 10 ma al femminile tre le giovani valdostane in gara con Virginia Mason (Climbing Courmayeur) che ha chiuso nona non essendo riuscita a concludere le due run a disposizione. Ottava ha concluso Alessia Nardella (Oasi Vertical Valtournenche) con 39”11 in qualifica e superata nella sfida dei quarti da Lara Vignato (35”80 per Alessia e 20”92 per la torinese). Si è piazzata quinta, la migliore delle valdostane Alizée Cantele (Climbing Courmayeur) con 22”39 in qualifica (30”28 il tempo della seconda run), mentre nella sfida dei quarti di finale si è arresa nella prova che l’ha vista opposta a Gaia Durand (27”11 per Alizée e 22”45 per la sua avversaria).

Tra gli Under 12 si guadagna un positivo terzo posto Lorenzo Bonnel (Oasi Vertical Valtournenche) capace del quarto miglior tempo in qualifica con 12”47 (15”72 il crono della seconda prova). Nelle sfide dirette Lorenzo ha superato i quarti di finale (11”12 contro Davide Coluccia 14”15), ha perso la sfida della semifinale nel confronto che lo ha opposto a Giosue Altarini, mentre nella finale che assegnava il terzo gradino del podio torna vincente (12”85 per il valdostano e 18”62 per lo sfidante Xavier Davit). Al femminile, sempre tra le U12, si piazza all’ottavo posto Emma Gaglianone (Climbing Courmayeur) che 41”72 in qualifica (50”52 la seconda run) e fuori nei quarti, opposta alla più quotata, Sofia Ricatto (35”02 per Emma, 15”25 per la torinese).

Tra le Under 14, al femminile, nessuna delle atlete valdostane si è guadagnata la fase finale. 10a ha concluso Luce Sangiorgi dell’Oasi Vertical Valtournenche (13”22 e 13”44 i suoi tempi), 17a Maria Orfane, anche lei del club della valle del Cervino, (17”71 e 18”74 i due parziali), 21a Ginevra Torelli de Lo Contrebandjé Valpelline (37”33 e 44”93 i suoi crono). Oltre al vincitore Alessandro Bonjean, tra gli U14 in gara si è presentato anche il compagno di club Andrea Fiocchini (Oasi Vertical Valtournenche) che nelle due prove di qualificazione ha chiuso in 12”70 (13”80 il secondo tempo) che gli ha garantito la 12esima piazza finale.

Tra le under 16, presenze valdostane solo al femminile con cinque ragazze che così si sono comportate in qualifica. 8a Greta Baccon (Oasi Vertical Valtournenche) con 22”67 (24”16 il secondo tempo), 10a Alisée Clavel (Oasi Vertical Valtournenche) con 25”60 (30”67), 11a Amélie Girod (Oasi Vertical Valtournenche) con 26”96 (28”75), 12a Giulia Bich (Climbing House Verres) con 27”26 (27”36), 13a Alessia Raspo (Climbing House Verres) con 27”93. In virtù dell’ottavo tempo ottenuto in qualifica, Greta Baccon ha avuto accesso ai quarti di finale dove, chiudendo in 20”67, ha lasciato strada alla torinese Martina Ortalda che si è imposta con il tempo di 15”75.

Due climbers rossonere tra le under 18, capaci di accedere alla finale, ma uscite nel primo impegno dei quarti di finale. In qualifica 5a Claire Charbonnier (Oasi Vertical Valtournenche) con 15”87, out nella sfida diretta con Margherita Pernigotti (19”10 contro 14”54), 8a Miriam Pramotton (Climbing House Verres) con 29”69 poi superata da Zoe Zabaldano (26”86 contro 13”89).