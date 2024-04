Arrampicata: A Greta Baccon e Michael Fassino il titolo valdostano 2024 assoluto

Nella prova di macro area per la categoria Senior (da U16 ad Assoluti) per la specialità Lead, manifestazione che ha assegnato, con la disputa della seconda prova, dopo quella di apertura di metà febbraio, il titolo valdostano assoluto 2024 della specialità. In tutto dieci i rossoneri impegnati di cui 6 ragazze e 4 ragazzi.

In campo femminile, tra le under 16, la migliore prestazione di giornata l’ha fatta registrare Giulia Bich (Climbing House Verres) decima tra le under 16 e 24esima nella classifica generale senior con all’attivo nelle due prove i parziali di 20 e 13. Per lei, quarta a febbraio, il successo domenicale l’ha proiettata al secondo posto nei regionali. Il titolo valdostano 2024 è invece andato a Greta Baccon (Oasi Vertical Valtournenche), migliore tra le atlete della regione nella prima prova e domenica, seconda tra le rossonere, 13esima U16 e 29esima assoluta con 20 e 9+. 15esima di categoria e 31esima assoluta Amélie Girod (Oasi Vertical Valtournenche) con 19,5+ e 9+, 16a U16 e 33a senior Alessia Raspo (Climbing House Verres) con 20 e 9, 19° di categoria e 36esima nella generale Alisée Clavel (Oasi Vertical Valtournenche) con 19,5+ e 9.

In piedi da sN: Baccon, Bonin, Charrere; sotto da sn Clavel, Girod

Unica valdostana presente tra le under 18 Miriam Pramotton (Climbing House Verres) che si è piazzata 9a nella sua categoria e 26esima nella classifica assoluta. Per lei, grazie a questo piazzamento è giunto il terzo gradino del podio nella classifica del campionato regionale.

A livello maschile, non è riuscito a inserirsi nella parte alta della classifica, ma non gli è sfuggito il titolo regionale a Michael Fassino (Climbing House Verres) che con 22+ e 26+ nelle due prove di qualificazione, ha concluso 15esimo assoluto e 7° tra gli Under18. Restando nella stessa categoria (Under 18) 14° con i pari età e 34esimo nella classifica assoluta si è piazzato Alessandro Bonin (Oasi Vertical Valtournenche) con 17+ e 20+ nelle due run a sua disposizione. Terzo tra i valdostani, sia domenica che a metà febbraio, con inevitabile bronzo nella graduatoria del campionato regionale Lead. 17° di categoria e 41° assoluto si è piazzato domenica Giacomo Zaninetti (Climbing House Verres) con 20 e 14+.

32esimo si è invece piazzato nella classifica seniores Antonio Charrere (Oasi Vertical Valtournenche) che con i punteggi di 25 e 15+ è risultato essere il secondo valdostano oltre a centrare l’argento nella graduatoria del campionato regionale di Lead.