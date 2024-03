Arrampicata: Michael Fassino marziano a Torino

Nel terza tappa del circuito di Boulder della macro area Nord Ovest, che si è svolta domenica 3 marzo a Torino presso l'impianto gestito dalla B-Side in Via Ravina, il diciassettenne di Verres, Michael Fassino, ha brillato mostrando il suo talento.

Dopo le buone prestazioni in Coppa Italia, Fassino si è imposto tra gli under 18, dimostrando di essere un gradino sopra gli altri partecipanti. Nella finale pomeridiana è stato l'unico della sua categoria a raggiungere la cima nella sua prima scalata, garantendosi il Top, e ha completato il suo punteggio con 3Zone conquistate.

Nelle qualifiche del mattino, Fassino ha chiuso al primo posto, registrando 2Top e 5Zone, con il Top raggiunto nella quarta e quinta scalata. Al 21° posto nella stessa categoria si è classificato Alessandro Bonin (Oasi Vertical Valtournenche) con 0Top e 2Zone, mentre al 26° Giacomo Zaninetti (Oasi Vertical Valtournenche) con 0Top e 1Zona.

Nella categoria femminile under 18, al 8° posto si è piazzata Claire Charbonnier (Oasi Vertical Valtournenche) con 2Top e 3Zone, mentre al 12° posto Miriam Pramotton (Climbing House Verres) con 1Top e 3Zone.

Anche Giulia Bich (Climbing House Verres) under 16 ha guadagnato la finale di categoria, ma ha trovato il tracciato finale, riservato alle prime sei, più impegnativo del previsto e si è classificata sesta non riuscendo a raggiungere alcuna zona. In qualifica al mattino, Bich si era posizionata al terzo posto con 2Top e 5Zone.

Nella stessa categoria, altre quattro atlete rossonere hanno gareggiato: al 16° posto Greta Baccon (Oasi Vertical Valtournenche) con 1Top e 3Zone, al 21° Alisée Clavel (Oasi Vertical Valtournenche) con 0Top e 4Zone, al 22° Alessia Raspo (Climbing House Verres) con 0Top e 4Zone, e al 25° Amelie Girod (Oasi Vertical Valtournenche) con 0Top e 3Zone.