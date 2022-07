Lorenzo Brunier vince il Tour du Chateau a Issogne

Si è disputata a Issogne, nella serata di giovedì 7 luglio, la 18ma edizione del Tour du Chateau, gara su terreno misto di 5,6 km, a circuito nel paese valdostano che ha proprio nel castello una bellezza architettonica e un’attrattiva che va oltre i confini regionali. Organizzata dal Comune e dall’Atletica Monterosa Mauro e Giuseppe Fogu, in 179 hanno partecipato a questa classica del podismo valdostano.

Nella gara maschile vittoria di Lorenzo Brunier 18’55”, seguito sul podio da Davide Bajo 2° in 19’33” e Paolo Boggio 3° in 19’57”. Top 10 nell’ordine con Alessandro Benati, Davide Nicco, Marco Ranfone, Fabio Novaria, Manuel Bosini, Mathias Trento e Fabian Champretavy.

Vittoria femminile per Federica Barailler in 22’21”, seconda Valeria Poli in 23’21” e terza Elena Masili in 24’22”.