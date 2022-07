Ginnastica: Cuaz ancora ai vertici nazionali: è seconda a Rimini

­ ­ Si sono concluse domenica le finali nazionali di ginnastica ritmica. A Rimini Beatrice Cuaz si conferma al vertice delle LE Senior 2. Dopo il terzo posto di dicembre, la portacolori del Club des Sports ha chiuso seconda la finale al nastro, con un punteggio di 13.850. La vittoria è andata a Sara Magnolini (Polisportiva Capriolese; 14.050), con terzo gradino del podio per Nicole Cera (Ginnica 96; 13.400).

Cuaz ha anche concluso al decimo posto assoluto nella classifica che tiene conto dei tre esercizi al cerchio, alla palla e al nastro. In gara nella stessa categoria anche Ilaria Bertoncin, diciassettesima con due ottime prestazioni alla palla (13.475) e al cerchio (13.475) e un punteggio di 12.075 alle clavette. Splendido terzo posto per la squadra Club des Sports nella Coppa Italia GPT: quarte dopo le qualificazioni, le ragazze sono riuscite a salire sul podio nazionale. Nicoletta Moro ha sfiorato il podio nazionale nelle LC Allieve 4. Dopo aver conquistato la finale in due esercizi, ha chiuso quarta al corpo libero con un punteggio di 11.100 e quinta al cerchio con 9.475.

Nelle Allieve 2 quinta posizione al cerchio per Mariapaola Rigo (10.175) e decima per Anna Gusulfino (9.725). In classifica generale quarta posizione A4 per Nicoletta Moro, mentre nelle A2 9a Mariapaola Rigo, 14a Aurora Pelliccioni, 16a Anna Gusulfino e 32a Angelica Brunetti.Nella gara a squadre LB Allieve (serie D), la formazione di Mariapaola Rigo, Anna Montecchi, Sveva Ottobon, Anna Gusulfino si è qualificata alla fase finale, chiusa poi in all’undicesimo posto.

Ventitreesima invece per la squadra di Angelica Brunetti, Nicoletta Moro, Margot Turatti e Aurora Pelliccioni con 19.400. Nella gara d’insieme LB1 con 4 cerchi, Emma Baldo, Enilda Ndreca e Marie Peaquin si sono classificate undicesime con punti 9.075, rimanendo escluse dalla finale per 0.025 punti. Martina Montegrandi, Gaia Rigollet, Viola Grandi e Matilde Lo Verso hanno invece gareggiato nelle LB Open (serie D), scontrandosi con ginnaste più esperte. In una delle prime apparizioni in ambito nazionale, le valdostane si sono piazzate in 96a posizione.

Nella finale al cerchio (LB1 - Allieve 2) Alessia Masoaro e Melissa Mastroianni si sono classificate rispettivamente in quinta e decima posizione; in precedenza avevano superato il turno conquistando il pass per la finalissima. Ventottesima prestazione invece per Bianca Camaschella, Melissa Mastroianni, Celeste Ciurca e Alessia Masoaro nella gara di insieme LA1.

Nella finale LA Allieve (serie D) quattordicesimo posto per Emma Baldo, Enilda Ndreca e Marie Peaquin.Cuaz ancora ai vertici nazionali: è seconda a RiminiClub des Sports al terzo posto nella Coppa Italia GPT ­ ­