Trail: Sebastien Guichardaz e Lorella Charrance vincono il Vertical Tsaplana di Gimillan

Seconda edizione del Vertical Tsaplana – Memorial Bregoli Ferrante di Gimillan (frazione di Cogne in Valle d’Aosta), una bella gara di corsa in montagna sola salita con 5,5 km di sviluppo e 1000 metri di dislivello dall’Hotel Belvedere di Gimillan, campo base della manifestazione con partenza, pranzo e premiazione e arrivo ai circa 2800 metri di quota, 100 metri di dislivello oltre la Madonnina di Tsaplana, che era il luogo di arrivo della scorsa edizione.

Gara di livello con un terreno con tutti gli ingredienti della corsa in montagna, dalla partenza tra le strette vie del paese, con tanto di traguardo volante dopo 500 metri, al ripido sentierino nella prima parte boschiva, poi lunghi sentieri corribili fino alla Madonnina Tsaplana e da qui un muro in erba di 100-150 metri di dislivello fino al traguardo.

Su un terreno del genere ha dominato “l’enfant du pays” (abita a Epinel sempre in Val di Cogne), Sebastien Guichardaz, Nazionale di scialpinismo ed ex-Campione del mondo Under23, che con la corsa in montagna si tiene in allenamento per la stagione invernale dove proverà a conquistarsi, anzi a riconquistare la tutina dell’Italia per la Coppa del mondo e per il quadriennio Olimpico dove farà il suo ingresso lo scialpinismo, visto che è inserito nei quadri della squadra Nazionale come “Osservato”.

Podio maschile

“Sono contento di aver vinto oggi la gara di casa. – dice Sebastien Guichardaz – D’estate devo trovare il tempo di allenarmi tra gli impegni di lavoro dell’azienda agricola, ma per l’inverno ce la metterò tutta per farmi trovare pronto per essere convocato con la Nazionale di scialpinismo, che è lo sport che prediligo.” Per il portacolori del Pont Saint Martin vittoria con il tempo di 45’48”, seguito sul podio dal fratello Fabien 2° in 48’48” e da Didier Abram 3° in 50’09”. Top 10 completata da Joseph Philippot 4° in 52’37”, Yannick Verraz 5° in 52’57”, Fabien Champretavy 6° in 52’57”, Nadir Vuillermoz 7° in 53’03”, Manuel Abram 8° in 53’09”, 9° Fabio Ferrod in 53’23” e 10° Tercinod Jacques in 53’35”. A livello statistico da segnalare che nei primi 10 le date di nascita oscillano tra il 1992 e il 2003, un dato significativo sul movimento della corsa in montagna valdostana.

Grande stagione anche per la vincitrice femminile Lorella Charrance che in 55’44” si mette alle spalle un’icona dello skyrunning e soprattutto dello scialpinismo come Gloriana Pellissier seconda in 59’36” da poco nominata Allenatore settore giovanile della Nazionale di scialpinismo, dove ha vinto 3 Coppe del mondo e 5 Mezzalama. Terza Rodica Sorici in 1h01’41”, quarta Irene Glarey in 1h03’50” e quinta Sara Ferroglia in 1h04’14”.

“Siamo contenti della riuscita della gara. – dice Imer Luberto responsabile organizzativo del Vertical Tsaplana – Un grazie a Claudia, allo sci Club Gran Paradis, allo speaker Cesarino Cerise a tutti i volontari e ai 130 atleti che sono venuti a correre a Gimillan. Non nascondo che a metà settimana con 40 pre-iscritti eravamo un po’ preoccupati, poi oggi vedere tutta questa gente correre sui nostri sentieri ci ha emozionato, anche in memoria di mio nonno a cui è dedicata la gara.”