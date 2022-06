Equitazione: Trofeo internazionale Les Grandes Montagnes

E’ tutto pronto a Torgnon, per dare il via ai grandi eventi estivi dell’equitazione internazionale, e l’avvio è in grande come sempre e promette spettacolo. Il week end del 1-2-3 luglio apre con la 25° edizione del Trofeo Endurance “Les Grandes Montagnes”, la gara di endurance più alta d’Italia e tra le più belle gare nel panorama dell'endurance internazionale.

Organizzato dall’ASD Torgnon Endurance in collaborazione con la Fise Valle d’Aosta e il Comune di Torgnon, l’evento ha continuato a crescere nel tempo.

L’ottima organizzazione di questo evento, la morfologia del territorio che accoglie la competizione, un tracciato unico per panorami, difficoltà e caratteristiche tecniche, rendono questo evento un unicum in Italia. La 25esima edizione del Trofeo promette di essere una nuova occasione di confronto tra grandi binomi della disciplina, senza dimenticare quel clima di amicizia e convivialità che da sempre caratterizza questa competizione, in uno scenario unico e affascinante come quello della Valle del Cervino, sempre pronto a far capolino dietro una curva.

L'edizione 2022 di Torgnon Endurance fa parte di un importante e ricco circuito sponsorizzato dal Dip. FISE Endurance. Torgnon è la 4° tappa del Circuito FISE e Coppa Italia Giovani Cavalli. Le gare sono valide anche per il campionato regionale di endurance. Un premio speciale verrà consegnato a tutti i cavalieri partecipanti in ricordo della 25° edizione del “Trofeo Les Grandes Montagnes” offerto dalla Delegazione regionale FISE Valle d’Aosta.

Categorie:

Cat. CEI3*+(2) 92+92 km Cat. CEN B – CEN B/R 81 km

Cat. CEI2*+(2) 70+70 km Cat. CEN A 42 km

Cat. CEI2* 120 km Cat. DEBUTTANTI 21 km

Cat. CEIYJ2* 120 km Cat. CEN B/R U14 81 km

Cat. CEI1* 102 km Cat. CEN A U14 42 km

Cat. CEIYJ1* 102 km DEBUTTANTI U 14 21 km

Venerdì 01 Luglio 2022

ore 8:00 Apertura scuderie e Segreteria

ore 12:00 Apertura Iscrizioni categorie Internazionali

ore 15:00 Chiusura Iscrizioni

ore 16:00 Visite preliminari: controllo metabolico e andature

ore 17:30 Operazioni di pesatura Cavalieri

ore 18:30 Briefing pre-gara

ore 19:30 Chiusura scuderizzazione e Segreteria

Sabato 02 Luglio 2021

ore 6:00 Apertura scuderie

ore 7:00 Partenza categoria CEI2* 120 km

ore 7:15 Partenza categoria CEIYJ2* 120 km

ore 7:30 Partenza categoria CEI1* 102 km

ore 7:45 Partenza categoria CEIYJ1* 102 km

ore 8:00 Partenza categoria CEI3*+(2) 92+92 km

ore 8:15 Partenza categoria CEN BR U 14

ore 8:45 Partenza categoria CEI2*+(2) 70+70 km

ore 9:00 Partenza primo concorrente categoria CEN A U 14

ore 10:00 Partenza primo concorrente categoria DEBUTTANTI U 14

ore 12:00 Apertura Iscrizioni categorie NAZIONALI

ore 15:00 Visite preliminari: controllo metabolico e andature

ore 18.30 Briefing pre-gara

Domenica 03 Luglio 2022

ore 5:00 Apertura scuderie

ore 7:00 Partenza categoria CEI3*+(2) 92+92 km (secondo giorno 1° concorrente)

ore 7:45 Partenza categoria CEN B

ore 8:00 Partenza categoria CEI2*+(2) 70+70 km (secondo giorno 1° concorrente)

ore 8:45 Partenza categoria CEN BR

ore 9:30 Partenza categoria CEN A

ore 11:00 Partenza categoria DEBUTTANTI

ore 16:00 Premiazioni

ore 17:00 Chiusura manifestazione.

PROGRAMMA EVENTI 2021 TORGNON

· 1 - 2- 3 luglio - 25° Trofeo Les Grandes Montagnes - Gara Internazionale di Endurance

· 8 -9 -10 luglio – Raduno Natura a Cavallo

· 15-16-17 luglio - Jumping Torgnon Nazionale A3* - Salto ostacoli

· 22-23-24 luglio - Jumping Torgnon Nazionale A3* - Salto ostacoli

· 29-30-31 luglio - Jumping Torgnon Nazionale A3*- Salto ostacoli