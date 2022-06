Ginnastica: A Saint Marcel il saggio dei corsi Olimpia

Il tema, come per il saggio principale al Palamiozzi di Aosta, era “Il Gioco” e i bimbi e le bimbe di Saint Marcel hanno presentato al pubblico due esibizioni ispirate al gioco dell’oca - per il corso di miniginnastica - e al domino - per il corso di artistica delle elementari, mostrando a familiari e amici tutte le abilità apprese in questo anno di corso.

Al termine del saggio le allenatrici Rosanna Carrozzino e Verena Mattana hanno consegnato le medaglie di partecipazione e un piccolo regalo.

Corso di miniginnastica: Sofia Contardo, Cloe Curcuruto, Amelie Henriod, Giorgia Indovino, Elena Danne, Giulia Tufano, Coralie Grisorio, Dafne Madia, Anastasia Di Mattia.

Corso di ginnastica artistica: Albert Henriet, Leonardo Lucat, Chiara Zigotti, Beatrice Simonetti, Marta Tripodi