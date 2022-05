Tennis: Grande spettacolo dei piccoli campioni

Quattro le categorie che hanno visto scendere in campo i migliori otto maschi e le migliori femmine della classifica generale derivata dai vari appuntamenti disputati nei mesi precedenti a contendersi il titolo regionale.

Partendo dai più piccoli della categoria "Red" disputata al Country Club di Charvensod il successo tra le bimbe è andato a Chiara Perelli che in finale ha superato Giulia Borsato per 11/10 4/11 11/7, tra i maschietti vittoria per Francesco Cartalemi che ha battuto in finale Gerome Gaspard per 11/10 11/6.

Al T.C.Chatillon è stato giocato il Master della categoria "Orange" con successo di Giulia Di Mambro tra le femmine con vittoria in finale su Sophie De Antoniper 11/6 11/9 e con successo di Alessio Pettenon su Luca Cotaba per 11/5 11/6 tra i maschi.

I vincitori del Master "Green" sono Maila Di Felice e André Samuel Belley; Di Felice in campo femminile ha superato in finale Rachele Patané per 4/2 2/4 10/8, mentre Belley ha avuto la meglio in finale su Mattia Di Castro per 4/2 4/2.

I più grandi e più esperti sono scesi in campo a St.Christophe dove si è giocato il Master "Super Green"; Angeline Bionaz nel femminile si è imposta battendo in finale Anael Tovagliari per 4/3 4/0 mentre Oliviero Pretti si è imposto nel maschile battendo in finale Cesare Facchini per 4/2 4/2.