Ginnastica: Il Club des Sports è tornato a organizzare il saggio di fine stagione

­Dopo due anni di pausa forzata il Club des Sports è tornato a organizzare il tradizionale saggio annuale. La grande festa di fine stagione si è svolta ieri - domenica 29 maggio - e ha riunito quasi 200 bambine e ragazze tesserate per la società valdostana che cura corsi per tutte le età nelle palestre di Aosta, Variney, Châtillon e Valtournenche.

Al palazzetto dello sport di Châtillon si è finalmente tornati alla normalità, anche se il Club des Sports per precauzione ha diviso in due il saggio. Un gruppo di ginnaste si è esibito alle 17, il secondo alle 19, evitando così assembramenti eccessivi.

Il bilancio del 2022 - quando mancano ancora le Finali Nazionali di Rimini - è estremamente positivo: a livello agonistico è stata la miglior stagione di sempre con 25 podi conquistati tra appuntamenti nazionali e regionali e con Ilaria Bertoncin medaglia d’oro nazionale alla palla lo scorso dicembre.

Sara Vegetti, referente ginnastica del Club des Sports: «Attendevamo da due anni questo momento. Finalmente abbiamo potuto festeggiare la fine della stagione in pedana, davanti al pubblico che è tornato sugli spalti. Sono stati anni difficili, ma grazie all’impegno delle istruttrici e della società, siamo comunque riusciti a portare avanti la nostra attività. Ora è bello rivedere tutti i corsi in palestra, così come siamo felicissimi di vedere ogni giorno il sorriso delle nostre giovani ginnaste. Che, prima di tutto, si divertono praticando attività sportiva. Possiamo ritenerci soddisfatti dell’andamento di questa stagione: i risultati ottenuti dalle nostre ragazze sono stati davvero positivi e rappresentano un punto di partenza per continuare a crescere».

