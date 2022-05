Ippica: Ottimo bottino dei binomi valdostani impegnati fuori Valle a Roma e a Buscate

Nell’uscita capitolina a Piazza di Siena, Gaia Lazzarini (SIV) venerdì è salita sul podio ottenendo un ottimo 3° posto, su 31 binomi partenti, in sella a Fausto Van’ T Verahof nel Master Silver 125 cm. L’amazzone ha poi chiuso anche un bel percorso netto in sella a Orange nella Coppa del Presidente.

Grandi soddisfazioni in casa SIV anche per i risultati raccolti nel Concorso nazionale A3* presso il circolo ippico le Ginestre di Buscate (MI). Nella giornata di venerdì Viola Orillier su De Haribo si è distinta per due ottimi primi posti nella cat. B90 e B100 a tempo. Ottimi piazzamenti anche per le compagne di scuderia: Giada Palama in sella a Zafra Dos 1a classificata nella categoria B110 e un 11° piazzamento nella C115.





Gaia Lazzarini in azione

Orillier Viola su De Haribo si è ripetuta nella giornata di sabato con un 1° posto nella B90 e un 5° piazzamento in B100. Giada Palama su Zafra Dos raccoglie un 1°posto in B110 e un 7° in C115.

Domenica Viola Orillier su De Haribo è prima in B90 e un 8a in B100, mentre la compagna di scuderia Giada Palama su Zafra Dos chiude il week end con un 2° posto in B110 e 8° in C115.

Presente a Buscate anche l’ASD D’Ampaillan, con Paolo Sandri che in sella a Carlington du Domaine Z sabato ha chiuso all’8° posto in C130. Sara Oddone su Quarolin D’ore è prima ex aequo nella B70 e B80 disputate nella giornata di venerdì. Oddone si è ripetuta nelle giornate di sabato e domenica con un 1° posto ex aequo nella B80.