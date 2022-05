Ginnastica artistica: Tutto pronto per in ritrovato Saggio dell'Olimpia

La storica società valdostana ha dovuto rinunciare per due anni al classico appuntamento di chiusura dei corsi, ma ora ritorna in gran forma a presentarsi in pedana con i suoi circa 200 tesserati e tesserate, fra corsi corsi e agonistica, che vanno dai 3 agli 84 anni.

Il tema scelto quest’anno è “Il Gioco” e le varie esibizioni lo declineranno nelle sue mille sfumature: dai sempreverdi giochi da cortile, a quelli da tavolo agli immancabili giochi elettronici. I bimbi e le bimbe della miniginnastica, dei corsi di artistica maschile e femminile e di acrobatica, gli adulti del corso master, le ragazze del il gruppo eventi e gli agonisti e le agoniste dei settori Silver e Gold si alterneranno in pedana fra fantasiose coreografie e difficili elementi tecnici per offrire, come di consueto, uno spettacolo ricco ed emozionante a famiglie e appassionati.

SAGGIO OLIMPIA 2022

“IL GIOCO DELLA GINNASTICA”

Partecipanti:

Corso Miniginnastica Aosta 3 anni

Ethan Dondeynaz Dos Santos, Lavinia Gallizi, Emma Gastaldo, Liam Grimod, Nancy Jotaz, Matilde Raso Sarto, Samanta Dsouza, Sylvie Péaquin

Istruttrici e aiuti: Federica Vinante, Manuela Tripodi, Patrizia Fulciniti

Corso Miniginnastica Aosta 4-5 anni

Aurora Agostino, Irene Colicigno, Gabriele Di Giovanni, Marie Dupont, Maria Chiara Fabiano, Nora Gastaldo, Benoît Glassier, Maya Grazioli, Liam Grecca, Hervé Joux, Emma Jacquin, André Mannarino, Allegra Paonessa, Giorgia Pierro, Javier Ramolivaz, Riccardo Rollin, Nora Tampieri

Istruttrici e aiuti: Serena Ramanzin, Giulia Barbato, Nicole Desandré, Verena Mattana, Lorenzo Mattana

Corso Miniginnastica Cogne 3-5 anni

Naike Brunod, Rémy Charruaz, Nahuel Fortuna, Sophie Fortuna, Elodie Gérard, Ginevra Jeantet, Amèlie Jechiu, Viola Lamastra, Manuel Lovison, Merida Lovison, Greta Pacuku, Anna Scialabba

Istruttrici e aiuti: Sara Trevisan, Annika Gérard

Corso Avanzato Aosta 5-7 anni

Beatrice Colombo, Mia De Filippis, Rebecca Giovinazzo, Maria Martino Cortiano, Swami Massaro, Luce Pavan, Swami Salto, Elisa Zito

Istruttrici e aiuti: Serena Ramanzin, Nathasha Pellissier, Manuela Tripodi, Giulia Barbato, Patrizia Fulciniti

Corso Ginnastica Artistica Femminile Aosta mercoledì 6-11 anni

Sofia Buffa, Chenu Chanda, Cecilia Chasseur, Valentina Conte, Alice Coutandin, Amelie Desandré, Emilie Jacquin, Alice Jorioz, Marta Lirussi, Aurora Preci, Carlotta Santomassimo, Cecilia Vizzi, Cecilia Zahra-Buda, Chiara Zahra-Buda

Istruttrici e aiuti: Annie Cheillon, Sarah Burgay, Nicole Trevisan

Corso Ginnastica Artistica Femminile Aosta sabato 6-11 anni

Selene Bariselli, Iuliana Bivol, Camilla Caputo, Chiara Cefalo, Valentina Cefalo, Stephanie Centoz, Cecilia Chasseur, Alisee Cheney, Alice Coutandin, Alice D’introno, Ilaria Desandre, Wissal Djidid, Sophie Dupont, Martina Fusetti, Caterina Ganio, Alice Jorioz, Elodie Joux, Martina Leuci, Rebecca Macrì, Imen Matoussi, Sheryl Minio, Anna Stella Neyroz, Clio Nicoletta, Sarah Nitti, Desiree Paico Vargas, Matilde Paonna, Luna Pastorello, Emilie Peaquin, Aurora Preci, Angelica Pronesti, Mariline Ravasenga, Elena Ricci, Alice Scaramelli, Cloe Tampieri, Matilde Trevisan, Cecilia Zahra Buda, Chiara Zahra Buda, Francoise Zanardi

Istruttrici e aiuti: Sarah Burgay, Chiara Moniotto, Manuela Tripodi, Patrizia Fulciniti

Corso Ginnastica Artistica Femminile Cogne 6-11 anni

Alenie Benetti, Isabella Cuaz, Eloisy Gérard, Valentina Gérard, Aurora Ghidinelli, Julie Glarey, Valerie Glarey, Stefania Jechiu, Smilla Mariotti Cavagnet

Istruttrici e aiuti: Sara Trevisan, Annika Gérard

Corso Ginnastica Artistica Maschile Aosta 5-11 anni

Lorenzo Billeci, André Buillet, Davide Cefalo, Enrico Cefalo, Alessandro Danesi, Patrizio DeGiovanni, Gabriel Jotaz, Rémy Mechemache, Henry Perey, Marc Vallet

Istruttrici e aiuti: Lara Dematteis, Verena Mattana, Lorenzo Mattana

Corso Acrobatica Aosta 8-12 anni

Claire Brochet, Mikol Carlin, Beatrice Di Nardo, Samuele Di Nardo, Gabriele Di Nardo, Emilie Menegatti, Giorgia Martinet, Bianca Protasoni, Elisa Salvadori

Istruttrici e aiuti: Asya Rosset, Beatrice Morra Di Cella, Fatima Rosset

Corso Master “Quattro salti in palestra”

Aila Albanese, Olimpia Albanese, Marianne Allain, Mirko Bagna, Alice Blanc, Emanuela Corsi, Stefania Corsi, Wilma Crea, Coralie Darbelley, Ottavia Darbelley, Stefano De Leo, Giulio Del Fino, Marta Lavit, Pina Lungo Vaschetti, Valter Mombelli, Maria Ruggieri, Monica Scarabelli, Cinzia Sciacqua

Istruttrice: Nicoletta Bongiovanni

Gruppo eventi Art Rouge

Lara Dematteis, Sylvie Dufour, Marta Lavit, Deasy Macrì, Chiara Moniotto, Manuela Tripodi

Istruttrice: Nicoletta Bongiovanni

Agonistica Femminile Gold

Noelie Benato, Sofia Chiumello, Annie Desandré, Sophie Graziano, Ginevra Grosso, Abigail Martinet, Marta Nieroz, Gaia Petrera, Martina Saroglia, Claire Savoye, Vittoria Ramanzin, Fatima Rosset, Margot Vallet

Istruttrici/tori e aiuti: Claudia Iacona, Federica Vinante, Nathasha Pellissier, Eric Centelleghe, Manuela Tripodi, Serena Ramanzin

Agonistica Femminile Silver

Giulia Barbato, Adelina Bulat, Giulia Chiumello, Sara Delmonte, Nicole Desandré, Alice Esposito, Patrizia Fulciniti, Joana Koceku, Viola Lombardi, Serena Molinari

Istruttrici e aiuti: Chiara Moniotto, Manuela Tripodi, Asya Rosset

Agonistica Maschile

Didier Betemps, Mattia Coutandin, Mattia Durello, Riccardo Durello, Gabriel Fuccio, Lorenzo Mattana, Eric Mombelli,Gabriele Mordenti, Alessandro Sganga

Istruttori/trici e aiuti: Andrea Dondeynaz, Ramona Feo, Samuele Gallo