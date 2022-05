Equitazione: A Nus grande successo per il Campionato interregionale nella sede dell'Avres Onlus

Grande successo a Nus, nella giornata di domenica, dove nella sede dell’Avres Onlus si è svolto il Campionato interregionale Piemonte e Valle d’Aosta di equitazione.

La competizione F.I.S.D.I.R. GIMKANA (DIR P) per la specialità Gimkana, ha visto amazzoni e cavalieri con disabilità intellettivo relazionale e con disabilità fisica si sono impegnati in campo gara mettendo a frutto quanto appreso con passione e allenamento nei rispettivi circoli di appartenenza. Nella classifica a squadre, che teneva conto dei singoli risultati ottenuti dai binomi appartenenti ai diversi circoli, al 1° posto si è classificata l’Avres, al 2 ° posto l’Ash Novara e al 3° Green Park.

"Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato Giovanna Rabbia Piccolo, referente dell’Avres Onlus - per il buon esito della giornata e per l'organizzazione, oltre che per il grande lavoro in campo dei binomi partecipanti e dei team".





CLASSIFICHE

Categoria Gimkana 1E

Guaglio Andrea su Dante con 74% (Ash Novara)

Andrello Federico su Nueva Noche 70,5% (Green Park)

Scarano sara su Amber 70,5% (Ash Novara)

Morandi Anael su Nueva Noche 69% (Avres)

Ferrari Lisa su Amber 69% (Green Park)

Categoria Gimkana 2E

Vallet Alice su Havanna (Avres) con 78,33%

Trevisan Alessandro su Allisto (Avres) con 74,167

Avvignano Davide su Dante (Ash Novara) con 74,167

Categoria Gimkana Didattica - Partecipanti

Laezza Federica su Amber (Green Park)

Giannoccaro Alessio su Olaf (Green Park)

Di Lauro Piermario su Olaf (Green Park)

Marquis Luca su Havanna (Avres)

Categoria Gimkana 1 M

D’Amico Giuseppe su Amber (Ash Novara) 74,09%

Gal Stefania su Havanna (Avres) 71, 81%

Filippi Greta su Dante (Ash Novara) 68,63%

Categoria Gimkana 2 M

Bechere Matteo su Nueva Noche (Avres) 72,08%

Capani Giuseppina su Dante (Ash Novara) 70,41%

Bruno Francesca su Allisto (Avres) 69, 58%

Muceli Antonio su Allisto (Avres) 64,58%