Ginnastica: Gym Aosta protagonista a Pont Suaz per il saggio di fine stagione (Foto)

Dopo tre anni di assenza causa Covid sabato scorso ha finalmente ripreso vita a Pont Suaz la bella tradizione del saggio di fine corsi della Gym Aosta, momento di grande festa di cui si è sentita la grande mancanza.

Il saggio è infatti una festa per tutti, ginnasti, allenatori, dirigenti e genitori che hanno profuso il loro impegno che viene valorizzato appieno in occasione di questo evento.

Per ragioni di capienza si è dovuto dividere l’evento in due parti, pomeridiano e serale, in cui si sono succedute le esibizioni dei corsi, delle Squadre e delle singole ginnaste e ginnasti.

Non sono mancati i momenti emozionanti, come le esibizioni dei piccolissimi dei corsi base, la premiazione alla carriera di Giulia Masoni, coppa Pennacchioli, una vita di agonista alla Gym Aosta , che ha presentato il suo classico e valutato esercizio al cerchio, le premiazioni delle iscritte alla Gym da 5 e 10 anni, la premiazione dei 15 anni di Emilie e Beatrice Stuffer, delle ventennali Lithium Irene Fucini e Sara Squinabol e dei 20 anni di iscrizione di Beatrice Nuvolari nella doppia veste di agonista e allenatrice.

Di grande livello tecnico anche l’esercizio di Sofia Righi al cerchio che porterà alla finale nazionale del campionato francese di società come atleta straniera e di Cecilia Nuvolari alla palla, da segnalare le esibizioni dei collettivi Allieve e junior/Senior di Ritmica, dei gruppi di Artistica allieve e maschile, e di tanti altri e altre ginnaste.

Questo l’elenco dei partecipanti:

BABY-GYM QUART: Amalie Ait El Quadi; Tersilla Benzo; Alizee Bianquin; Solee' Bianquin; Cloe Brero; Alys Cannata; Pietro Catania; Alessia Deplano; Allyson Garcia Rodriguez; Sophie Gigliotti; Aurora Giorgi; Jada Lodi; Margareth Pallais; Giada Pession; Alice Sposato; Elisa Torreano

BABY-GYM SARRE: Margot Cerise; Anael Cianci; Emma Congiu; Beatrice Diodato; Nina Diomede; Chiara Duonnolo; Alice Giachino; Hazel Giraudo; Bianca Guarino; Didier Jacquemod; Cecilia Landini; Chloe Luboz; Margherita Luboz; Margherita Masi; Laura Giulia Meo; Florence Moro; Magalie Ollier Chaissan; Louise Pellissier; Camilla Maria Poli; Laura Sapegno; Amelie Tomas; Giorgia Visentin

ADULTI: Antonella Barbieri; Nicoletta Berno; Francesca Busetti; Alessandra Carnevali; Claudia Carnevali; Flavia Celestini; Anna Maria Chasseur; Monica Chasseur; Erika Del Fino; Roberta Diemoz; Iris Empereur; Paola Gallotta; Loredana Gheller; Danilo Gullone; Maria Erica Gullone; Lorena Imperial; Alexandra Inderbitzin; Sara Juglair; Ludovica Messina; Laura Pellegrino; Ida Rosaire; Emma Ruffier; Gabriella Savioz; Lorenza Savioz; Chiara Scoffone; Simona Silvestri; Monica Villella; Ivan Yeuillaz

GIN. ARTISTICA FEM.LE - AGONISTICA SILVER ALLIEVE AOSTA: Matilde Baldon; Amelie Berlier; Mya Canalini; Corinne Come'; Sophia Comparetto; Emma Condo'; Marta Costa; Luna Angele Donatelli Marquet; Chiara Lucy Ferrando; Alice Giamattei; Christel Giarrusso; Luana Lombardo; Noelie Marguerettaz; Beatrice Mileto; Ilary Panuzzo; Margot Peaquin; Cleo Picchiottino; Matilde Sistilli; Ginevra Tripodi

GIN. ARTISTICA FEM.LE - AGONISTICA JR E SR AOSTA: Desiree Bieller; Alessia Carcavallo; Chiara Chatrian; Ilaria Ciervo; Marta Davisod; Alessia La Spina; Annamaria Lupinacci; Alyssa Paris; Alice Rey; Arianna Giulia Rucsanda; Sofia Susanna

GIN. ARTISTICA FEM.LE – ESORDIENTI: Sofia Arena; Emi Bertucci; Alyssa Caputo; Alizee Angelica Come'; Gaelle Dalto; Emma Fazari; Marta Ferina; Mariasole Framarin; Rebecca Gjini; Lucrezia Marie Luboz; Aurora Mileto; Flora Peracino; Gaelle Quendoz; Petra Seganfreddo; Sofia Seravalle; Alice Turato

GIN. ARTISTICA MASCHILE: Elia Borre; Etienne Chenal; Jacopo Favre; Kien Fogliadini; Luca Framarin; Aime' Pession; Samuele Vincenzetti

GINN. RITMICA - AGONISTICA GOLD ALLIEVE: Leyla Atfane; Emma Lidia Chiabotto; Martina Crisopulli; Arianna Desandre'; Ginevra Fumasoli; Elodie Margot Godioz; Emilie Marcellan; Ilenia Molinaro; Ginevra Pascarella; Charlene Scarlatta; Amely Sordi

GINN. RITMICA - AGONISTICA SILVER ALLIEVE​: Elena Bianco; Alessia Bordet; Elisa Bottari; Giulia Chuc; Viola Di Francesco; Sofia Falcicchio; Marta Framarin; Swami Giovinazzo; Aline Graiani; Elodie Graiani; Candice Grosjacques; Arianna Riva; Sara Sebastiani; Anita Semplicini

GINNASTICA RITMICA - SETTORE PRE AGONISTICO ESORDIENTI: Julie Boccadelli Real; Emanuela Ciobanu; Anna Di Francesco; Greta Iannino; Alice Lucia; Ludovica Lucia; Anita Molinaro; Gaia Nebiolo; Francesca Lucia Raso; Chiara Strangis

GINN. RITMICA - AGONISTICA GOLD JR/SR: Giulia Castagnera; Giulia Masoni; Cecilia Nuvolari; Sofia Righi; Miryam Sahbani; Aurora Scarpone

GINN. RITMICA - AGONISTICA SILVER JR/SR: Nicole Addario; Giorgia Castagnera; Silvia Sveva Chiabotto; Alessia Favre; Sara Mammoliti-Mochet; Federica Marinone; Beatrice Nuvolari; Sofia Rogolino

GINNASTICA RITMICA - SETTORE GPT: Erica Baccoli; Alessia Bottazzi; Matilde Cognetta; Arianna Cossu; Lavinia Facchini; Luna Gallucci; Helene Genola; Helene Gorret; Emilie Jordan; Maya Marcoz; Claudia Matteotti; Beatrice Stuffer

GINNASTICA RITMICA - SETTORE PROMOZIONALE: Gaia Auletta; Nina Contoz; Aurora Farai; Aurora Piffari; Camille Quinson

LITHIUM: Irene Fucini, Paola Fucini, Sara Squinabol

ISTRUTTORI: Chiara Addario; Giulia Addario; Carola Alleyson; Elisa Andreacchio; Elisa Antonacci; Maria Vittoria Apostoli; Laura Ballauri; Elena Betemps; Martina Bianchini; Marta Bisazza; Gabriella Boaretto; Elisa Carrozza; Aurora Caruso; Emma Chatrian; Eleonora Cerva; Annalisa Ciavorella; Sophie Come'; Camilla Di Tommaso; Beatrice Cozzolino; Gaia Di Carlo; Elisa Distasi; Helene Dotti; Giorgia Evaspasiano; Luca Fonte; Josihanne Grimod; Valentina Lampis; Giada Macri'; Maya Marcoz; Alice Marin; Alice Masoni; Marta Nicotra; Beatrice Nuvolari; Nathalie Parolo; Martina Pirozzolo; Alice Politi; Helene Porliod; Giorgia Righi; Enrica Rigollet; Olga Romachko; Alice Sandri; Marta Saulle; Amelie Sitta; Stephanie Stranges; Michela Rita Stuffer; Alice Verduci; Genny Vacchiero, Pamela Vacchiero Federico Zaccuri

DIRIGENTI: Balbis Ester; Come’ Giulia; Come’ Federica; Ferrero Matteo; Nuvolari Roberto; Penengo Nicole; Righi Stefano; Vastarini Carlotta