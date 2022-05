Ginnastica: Grande gara delle Allieve Gold1 della Ritmica Piemonte

A scendere in campo le ginnaste Gold 1 e 3 della Società piemontese Ritmica Piemonte in cui militano le migliori Allieve Gold valdostane, partecipazione conseguita grazie al successo nel Campionato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta.

Le ginnaste Emma Chiabotto, Elodie Godioz, Ginevra Pascarella, Amelie Sordi, nate nella Gym Aosta e poi tesserate per la Ritmica Piemonte, e la piemontese Anna Pilato sono scese in pedana sotto la direzione tecnica di Manuela Bertolone e Ludmilla Volkova.

La Finale Nazionale prevedeva una fase di qualificazione mattutina fra ben 27 squadre al collettivo, successione, coppia e individuale, e una finale delle 8 migliori squadre a collettivo, coppia e individuale.

Nella qualificazione la squadra della Ritmica Piemonte centrava l’ambito obiettivo della finale con un ottimo 6° posto con punti totali 89.100, 6° piazza confermata nella finale con punti 67.650, vinta dalla Eurogymnica di Torino, posizione di assoluto valore conquistata al cospetto delle migliori squadre nazionali di società storicamente sempre ai vertici delle classifiche.

Brillante finale e 7° posto anche per la squadra Allieve Gold 3 della Ritmica Piemonte.

Si tratta quindi di un risultato di grandissimo rilievo per le atlete della nostra regione che mai in passato hanno contribuito in maniera così determinante ad piazzamento così importante, confermando inoltre la notevolissima crescita dell’intero settore della Ginnastica Ritmica valdostana.